Discussão sobre reajuste para policiais do ES fica para depois do Carnaval

Manifestação dos Policiais Civis, Militares e Bombeiros Civis do Espírito Santo Crédito: Fernando Madeira

As negociações sobre o reajuste para os policiais civis, militares e membros do Corpo de Bombeiros vão voltar a acontecer somente após o Carnaval . Na manhã desta sexta-feira (14), o governo do Estado se reuniu com a cúpula da Polícia Civil para debater o assunto.

Foi uma reunião de governo, com delegados que são nomeados pelo governo para funções específicas. Nessa reunião de conselho recebemos sugestões tanto para a negociação quanto para a comunicação com os policiais, disse o secretário de Estado de Governo, Tyago Hoffmann.

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Logo no início, o encontro contou com a participação da delegada Ana Cecília Mangaravite, diretora do Sindicato dos Delegados de Polícia do Espírito Santo (Sindepes). Porém, na reunião não foi discutida uma proposta salarial, informou Hoffmann.

"A decisão sobre o reajuste vai acontecer somente depois do Carnaval. O governo fez uma proposta. Depois nós recebemos uma contraproposta e pedimos uma semana para fazer a avaliação. Assim, após o Carnaval voltaremos às negociações" Tyago Hoffmann - Secretário de Estado de Governo

Mesmo sem participar de toda a reunião, a diretora do Sindepes enviou uma nota informando que os integrantes mantiveram a posição contrária ao índice de 4% apresentado pelo governo estadual.

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Informamos que após o fim da reunião do Conselho da Polícia Civil com o Governo os vários integrantes que estavam presentes relataram ter mantido posição contrária ao índice já rejeitado de 4%. Disseram que mantiveram posição coesa com a proposta da Frente Unificada salarial já apresentada ao Governo na data de ontem [quinta-feira] pelas associações militares, apresenta o texto.

ATAQUES INTERROMPERAM PARTE DA REUNIÃO

Como a cúpula da Polícia Civil estava reunida com o governo do Estado na manhã desta sexta-feira, por algumas vezes a reunião precisou ser interrompida para que os representantes das polícias tomassem nota sobre os acontecimentos.

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No momento da reunião, uma parte das pessoas que estavam ali também estavam ajudando na coordenação da operação. Mesmo com pequenas interrupções, ela transcorreu bem. As pessoas que comandam estavam atuando no local, mas isso não prejudicou a reunião, disse Tyago Hoffmann.

Na manhã desta sexta-feira (14) bandidos fecharam as principais vias de Vitória . O comércio foi fechado nas avenidas Leitão da Silva, Serafim Derenzi e Maruípe. Um ônibus do Transcol chegou a ser queimado na entrada do bairro Tabuazeiro.