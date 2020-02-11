Como será o reajuste proposto aos servidores da área de segurança do ES

Manifestação de policiais civis, militares e bombeiros na segunda-feira (10) Crédito: Vitor Jubini

O cálculo da proposta de reajuste apresentada aos servidores da área de segurança - policiais militares, civis e bombeiros, além dos inspetores penitenciários e agentes socioeducativos - mostra que, ao final de quatro anos, o percentual total poderá chegar a até 30% ou, no caso dos praças, a 35%.

SITUAÇÃO DE ATÉ 30%

Para entender a evolução dos percentuais que foram propostos, utilizamos como exemplo um salário inicial hipotético de R$ 1 mil, apenas para facilitar o cálculo. Nenhum servidor recebe essa remuneração. A este salário de R$ 1 mil, foram aplicados os reajustes oferecidos para as categorias da área de segurança, com exceção dos praças da Polícia Militar.

Vão ser 4% de reajuste em 2020, 2021 e 2022. Seria aplicada ainda a atualização da inflação, que no ano passado foi de 3,5%. Para viabilizar o cálculo, foi considerado o mesmo índice para os anos seguintes. Foi lançado ainda o reajuste concedido em 2019. Como já adiantou o secretário de Economia e Planejamento, Álvaro Duboc, este último percentual (3,5%) poderá ser maior ou menor, a depender da variação da inflação no período.

Crédito:

Ao final de quatro anos, o salário inicial de R$ 1.000 (com valor hipotético, apenas para o cálculo) chegaria a R$ 1.290,81. Totalizaria, assim, um reajuste de 29,08%. Neste percentual estão incluídas as três parcelas de 4%, além das atualizações da inflação, usando neste caso o índice de 2019 (3,5%) como base.

É o que foi oferecido a policiais militares, civis e bombeiros, além dos inspetores penitenciários e agentes socioeducativos.

SITUAÇÃO DE 35%

No caso dos praças da Polícia Militar - aluno soldado, soldado, cabo, terceiro-sargento, segundo-sargento, primeiro-sargento e subtenente -, o reajuste é um pouco diferenciado. De acordo com Álvaro Duboc, além dos percentuais oferecidos para as demais categorias, a este grupo da PM seriam incorporadas escalas de serviço, que equivaleriam a 5% de reajuste, apenas no primeiro ano.

Confira na tabela abaixo como seria a recomposição salarial com os percentuais de reajuste, também aplicados a um salário inicial de R$ 1.000 (valor hipotético, apenas para o cálculo).

Crédito:

Ao final de quatro anos, o salário inicial de R$ 1.000 (com valor hipotético, apenas para o cálculo) chegaria a R$ 1.353,17. Totalizaria, assim, um reajuste de 35,32%. Neste percentual estão incluídas três parcelas de 4%, referentes aos anos de 2020, 2021 e 2022. E ainda a atualização da inflação, usando neste caso o percentual de 2019 (3,5%) como base, acrescido dos 5% referentes a incorporação de escalas de serviço, totalizando 8,5%.

CATEGORIAS RECUSAM PROPOSTA

Em manifestação realizada na última segunda-feira (10), as associações e os sindicatos que representam os policiais militares, civis e bombeiros rechaçaram a proposta de reajuste do governo estadual, destacando que o percentual proposto não atende a demanda das categorias. Logo após se manifestarem na audiência da Comissão de Segurança da Assembleia Legislativa, eles realizaram um protesto, caminhando da Casa Parlamentar até a Secretaria da Fazenda.