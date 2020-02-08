Associações policiais e dos bombeiros recusam reajuste do governo

Operação da Polícia Militar no Complexo da Penha Crédito: Fernando Madeira

A Frente Unificada, que envolve oito instituições que representam os policiais militares, civis e os bombeiros, recusou a proposta de reajuste salarial oferecido pelo governo do Estado . Destaca que não houve discussão com as categorias e que o percentual oferecido está distante da recomposição salarial por eles solicitada.

Um documento divulgado pelo movimento assinala que o índice oferecido, de 4% em julho deste ano e ainda nos anos de 2021 e 2022, "é absolutamente aquém do justo, merecido e necessário para a recomposição salarial para nossas categorias". É dito ainda: "Diante de tais circunstâncias, estamos aqui declarando que não aceitaremos indicadores que estão fora da nossa proposta justa de recomposição salarial".

O delegado Rodolfo Laterza, presidente da Associação dos Delegados de Polícia (Adepol-ES) e vice-presidente do Sindicato dos Delegados de Polícia do Estado (Sindepes), ambos integrantes da Frente Unificada, confirma o teor do documento e acrescenta: "Estados com situação muito pior do que a do Espírito Santo estão oferecendo reajuste muito maior. Com o que estão propondo vamos continuar com o pior salário do país", destaca.

Os sindicatos e associações vão participar de um encontro na próxima segunda-feira (10), na Assembleia Legislativa , quando esperam que o assunto possa ser discutido.

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MAIS POLÊMICA

Outro ponto envolvendo o reajuste e que causou polêmica foi a divulgação de um vídeo, na tarde desta sexta-feira (07), onde aparece o diretor de Polícia Civil, Darcy Arruda, ao lado de alguns sindicalistas. Segundo Laterza, o material foi divulgado antes mesmo da proposta ser oficialmente feita pelo governo do Estado. "O material foi feito à revelia do Conselho da Polícia Civil e das entidades que representam os policiais. Anunciam que aceitam o reajuste, sem terem nos consultado", relata.

Segundo ele, na segunda deverá ser convocada uma assembleia de todos os delegados para avaliar a situação. "Há até uma proposta de entrega de todos os cargos. Consideramos um ato grave o que foi feito", destacou.

PERITOS DA POLÍCIA CIVIL

Outro sindicato contrário ao reajuste, e que não faz parte da Frente Unificada, é o dos peritos da Polícia Civil, o Sindiperitos. Segundo o seu presidente, Antonio Tadeu Nocoletti Pereira, os peritos possuem o pior salário do país. "A média nacional de salário dos peritos oscila em R$ 13 mil, o nosso é de R$ 5 mil", relata.

Segundo ele, o governo do Estado não respeita nem as regras o Sistema Único de Segurança Pública (Susp). "É recomendado pelo Susp a valorização da perícia, o que não acontece no Estado. Mandamos até um documento para o Ministério da Justiça solicitando que as verbas destinadas à perícia sejam carimbadas. O governo solicita investimentos do Susp para a perícia, mas não cumpre as exigências", relata.