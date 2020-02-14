Governo do ES vai investigar boatos sobre greve da polícia e ataques

O secretário estadual de Segurança Pública, Roberto Sá Crédito: Carlos Alberto Silva | GZ

A tensão provocada pelos ataques criminosos na Avenida Leitão da Silva e que se espalharam por outros pontos da Grande Vitória, com toque de recolher, se intensificou quando passaram a circular em redes sociais e aplicativos de mensagem informações sobre nova greve da Polícia Militar. O assunto foi tratado como boato pelo governo, que promete investigar para identificar a fonte das chamadas "fake news."

Três anos após aquele fevereiro caótico , com mais de 200 mortes, assaltos e saques a comércio, a possibilidade de uma nova paralisação dos militares foi disseminada em grupos, relacionando a suposta greve ao fato de que a categoria não aceitou a proposta de reajuste apresentada pelo Executivo. E que os bandidos só conseguiram promover a ação desta sexta-feira (14) porque as polícias estão em "operação padrão".

"Quem faz isso em rede social é criminoso, irresponsável. Se há uma mesa de negociação, por que falar em paralisação? A polícia está trabalhando, e muito" Roberto Sá - Secretário de Estado da Segurança Pública

O secretário reconhece que há muitos anos existe insatisfação salarial, porém ressalta que o governo está negociando para a "devida valorização".

O comandante-geral da PM, coronel Marcio Eugenio Sartório, acrescenta que os ataques na Leitão da Silva e outros pontos foi criminoso, e não tem nenhuma relação com a negociação salarial que abrange não apenas militares, mas também policiais civis e bombeiros. A ação, segundo ele, envolve o tráfico e organizações que promoveram ataques com padrão terrorista.

"Nossa inteligência, e também a da Polícia Civil e da secretaria, estão em alerta, monitorando todas as informações. Na era das redes sociais, qualquer elemento pode criar notícia falsa, mas estamos monitorando e buscando os autores que podem e devem ser responsabilizados" Coronel Márcio Eugênio Sartório - Comandante da PM

REUNIÃO DE QUINTA

A operação padrão é uma estratégia que foi definida em assembleia por policiais civis que integram a Frente Unificada, grupo que reúne representantes de todas as polícias que buscam reajuste salarial na área da Segurança, que poderá ser adotada se as negociações com o governo não forem adiante.

A operação se traduz em um rigor maior no registro de ocorrências, segundo Junior Fialho, presidente da Associação dos Investigadores de Polícia Civil (Assinpol), podendo levar a atrasos na realização de flagrantes e investigações. Não é greve, mas, de todo modo, a mesa de negociação com o Executivo ainda está aberta

Questionado sobre o assunto, o governador Renato Casagrande garantiu que os policiais não estão em operação padrão no momento e elogiou a atuação de todos diante dos ataques iniciados na Leitão da Silva.

PROPOSTA DO GOVERNO

proposta do Estado é de conceder um reajuste para os servidores que atuam na área de segurança de 30% a 35%, parcelado até o final de 2022. A proposta contempla 4% na folha de julho deste ano. O mesmo percentual seria oferecido ainda nos meses de julho dos anos de 2021 e 2022. Além disso, no mesmo período seria paga a recomposição salarial da inflação, que em dezembro de 2019 resultou em um reajuste de 3,5%. Para os praças da PM - subtenentes, sargentos, cabos e soldados -, haveria ainda um acréscimo de 5%, com a incorporação de escalas de serviço. O projeto teria que ser encaminhado para a Assembleia Legislativa. A Frente Unificada reivindica 55% e a contraproposta será avaliada.

O governador Renato Casagrande também fez uma postagem em suas redes sociais, no início da noite, para alertar as pessoas sobre o compartilhamento de boatos, que podem aumentar o pânico na população.

Tivemos um dia tenso em Vitória hoje, devido à resposta de criminosos ao trabalho da nossa polícia. É muito importante verificar as mensagens que recebemos antes de compartilhar. Uma das estratégias dos criminosos é espalhar o terror através de notícias falsas. #EstadoPresente — Renato Casagrande (@Casagrande_ES) February 14, 2020