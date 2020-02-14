Secretário de Segurança de Vitória: 'Não podemos ser reféns de bandidos'

"Não podemos ficar refém de criminosos que queiram tomar conta do nosso dia a dia", afirmou Fronzio em entrevista para A Gazeta

A gente precisa tentar tocar a vida com o máximo de normalidade possível porque não podemos ficar reféns de criminosos. Esta foi a declaração do secretário de Segurança Urbana de Vitória, Fronzio Calheira Mota, no final da tarde desta sexta-feira (14), horas depois de a cidade ser palco de diversos ataques criminosos.