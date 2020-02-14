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Ataques em Vitória

Secretário de Segurança de Vitória: 'Não podemos ser reféns de bandidos'

Fronzio Calheira Mota defende que capixabas retomem às rotinas após os ataques desta sexta-feira (14)

Publicado em 14 de Fevereiro de 2020 às 20:25

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 fev 2020 às 20:25
"Não podemos ficar refém de criminosos que queiram tomar conta do nosso dia a dia", afirmou Fronzio em entrevista para A Gazeta Crédito: Elis Carvalho
A gente precisa tentar tocar a vida com o máximo de normalidade possível porque não podemos ficar reféns de criminosos. Esta foi a declaração do secretário de Segurança Urbana de Vitória, Fronzio Calheira Mota, no final da tarde desta sexta-feira (14), horas depois de a cidade ser palco de diversos ataques criminosos.
  > ATAQUES EM VITÓRIA | A cobertura completa
Durante a manhã, as principais avenidas da Capital sofreram com bloqueios, toques de recolher, tiroteios e incêndios a carros e ônibus. Por causa do medo, diversos comerciantes fecharam as portas na região da Grande Maruípe. Depois, o pânico também se estendeu para a cidade da Serra. A ação seria uma represália à morte de um adolescente por policiais militares.
"Cabe a cada um de nós dar a nossa contribuição. A cidade é muito maior que um pequeno grupo que queira tocar todo esse terror junto à população"
Fronzio Calheira Mota - Secretário de segurança urbana de Vitória
Para tentar frear os ataques, identificar os responsáveis e colaborar para que o funcionamento da cidade volte ao normal, a Polícia Militar reforçou o policiamento no entorno do Complexo da Penha, em um cerco que conta com o monitoramento do setor de inteligência e chegou a acionar dois helicópteros que sobrevoaram a Avenida Leitão da Silva.

Manhã de caos em Vitória

Com a resposta do poder público, sete pessoas acabaram detidas por suspeita de envolvimento nos ataques. As nossas forças vão reprimir esses criminosos. Temos todo um aparato que está trabalhando para que as coisas se normalizem e que haja uma diminuição da tensão. Vamos dar o nosso recado, concluiu o secretário Fronzio.

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