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Reação na Capital

Fogos marcam enterro de rapaz que morreu no bairro Bonfim, em Vitória

O enterro ocorreu por volta das 10h e logo depois, às 10h20, foi ouvida uma grande queima de fogos. Caio Matheus Silva Santos, 17 anos, foi morto na manhã desta sexta-feira. Veja vídeo

Publicado em 15 de Fevereiro de 2020 às 12:59

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

15 fev 2020 às 12:59
Caio Matheus Silva Santos foi morto durante operação em Vitória Crédito: Reprodução
Foi enterrado, na manhã deste sábado (15), Caio Matheus Silva Santos, morto na manhã desta sexta-feira (14), durante operação no bairro Bonfim, em Vitória. O sepultamento ocorreu por volta das 10h e logo depois, às 10h20, houve uma grande queima de fogos. O barulho pode ser ouvido em diversos pontos da Capital, como nas avenidas Leitão da Silva, Maruípe e Marechal Campos.
Por telefone, a mãe de Caio, Ronara Silva Santos, disse que a família vai lutar para que uma resposta seja dada pelas autoridades. "Ele subiu para fumar maconha, era usuário. Mas os policiais chegaram atirando", afirmou Ronara, sobre a versão da família.

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Em entrevista nesta sexta-feira (14), o secretário de Estado de Segurança Pública, Roberto Sá, disse que Caio tinha uma importância na hierarquia do tráfico. O governador Renato Casagrande afirmou que "um líder e membro de um grupo criminoso perdeu a vida em um enfrentamento, e isso causou uma reação, que foi imediatamente combatida".

ENTENDA O CASO

Caio Matheus Silva Santos foi morto, nesta sexta, enquanto ocorria uma operação da Coordenadoria de Recursos Especiais (Core) da Polícia Civil no Bonfim para cumprimento de mandados de busca e prisão. 
Ele era morador do bairro da Penha. Morava com a mãe, que está grávida de sete meses, o padrasto e mais quatro irmãos. É o mais velho dos filhos. A família, que é de São Paulo, se mudou para o Espírito Santo em 2011, em busca de trabalho.
Nesta sexta, a Capital viveu momentos de terror, com diversos casos de vandalismo espalhados em diferentes pontos da Capital, deixou muitos moradores da cidade assustados. Criminosos encapuzados quebraram vitrines, ônibus, automóveis e obrigaram comerciantes a fecharem as portas.

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