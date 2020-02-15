Ônibus circulam com rota reduzida na região de Tabuazeiro e Maruípe

Ônibus da linha 184 foi apedrejado na Marechal Campos, em Vitória, na sexta-feira (14) Crédito: Fábio Linhares

Os ônibus de Vitória que circulam pela região de Tabuazeiro, Maruípe e São Cristóvão estão rodando com o itinerário reduzido na manhã deste sábado (15). Segundo motoristas das linhas 073, 074 e 125, o trajeto que normalmente demora de 40 a 45 minutos tem sido feito em cerca de meia hora.

"A gente não está indo até lá em cima. Ficamos só na avenida principal mesmo. Essa foi a orientação que passaram para nós", disse um motorista que preferiu não se identificar.

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A redução da rota seria em razão do enterro de Caio Matheus Silva Santos, 17 anos. O Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros do Estado do Espírito Santo (Setpes) foi acionado, mas ainda não se posicionou sobre o assunto.

Ainda na manhã deste sábado, muitos fogos foram disparados por volta das 10h20. Os fogos seriam para chamar a atenção para o enterro de Caio Matheus. Ele foi morto na manhã desta sexta-feira (14) enquanto ocorria uma operação da Coordenadoria de Recursos Especiais (Corte) da Polícia Civil no Bonfim para cumprimento de mandados de prisão.