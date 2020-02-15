Ataques em Vitória: 'Segunda-feira será um dia normal', diz secretário

Moradores e trabalhadores da região da Grande Maruípe sofreram com ataques nesta sexta-feira (14) Crédito: Vitor Jubini

"Nas próximas horas já teremos outro clima, menos tensionado. Acredito que na segunda-feira já vamos ter uma normalidade na rotina da cidade" Fronzio Calheira Mota - Secretário de segurança urbana de Vitória

A previsão acontece com base no reforço do policiamento na região da Grande Maruípe, onde aconteceram os ataques, e em outros episódios parecidos. Já tivemos situações semelhantes no passado e o que a gente tem percebido é que há uma tensão muito grande em um primeiro momento, mas, de agora em diante, vamos ter um distensionamento em toda a cidade, explicou.

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De acordo com o secretário, a Polícia Militar e a Guarda Municipal estão trabalhando de forma conjunta para que o clima em Vitória volte ao normal. A PM já vem trabalhando há algum tempo, fazendo o monitoramento da região do Complexo da Penha, e há um reforço do policiamento. E essa operação de saturação da área deve continuar nos próximos dias, afirmou.

SEGURANÇA GARANTIDA

Por causa da maior presença de efetivos de segurança nas ruas, Fronzio garantiu que não há qualquer orientação restritiva aos capixabas. Os locais onde aconteceram os confrontos estão sendo muito policiados, tem vários policiais militares fazendo o patrulhamento. Não vejo necessidade que as pessoas deixem de circular naquela região, comentou.