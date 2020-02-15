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Segurança Pública

Ataques em Vitória: 'Segunda-feira será um dia normal', diz secretário

À frente da segurança municipal, Fronzio Calheira Mota vê diminuição da tensão já durante o final de semana; ações criminosas marcaram a Capital nesta sexta-feira (14)

Publicado em 14 de Fevereiro de 2020 às 21:18

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 fev 2020 às 21:18
Moradores e trabalhadores da região da Grande Maruípe sofreram com ataques nesta sexta-feira (14) Crédito: Vitor Jubini
Depois de uma sexta-feira marcada pelo medo e pelo terror causado por uma série de ataques nas principais avenidas de Vitória, o secretário municipal de segurança urbana, Fronzio Calheira Mota, já prevê dias mais tranquilos para quem vive ou trabalha na cidade. De acordo com ele, o cenário deve estar normalizado até a próxima segunda-feira (17).
 > ATAQUES EM VITÓRIA | A cobertura completa
"Nas próximas horas já teremos outro clima, menos tensionado. Acredito que na segunda-feira já vamos ter uma normalidade na rotina da cidade"
Fronzio Calheira Mota - Secretário de segurança urbana de Vitória
A previsão acontece com base no reforço do policiamento na região da Grande Maruípe, onde aconteceram os ataques, e em outros episódios parecidos. Já tivemos situações semelhantes no passado e o que a gente tem percebido é que há uma tensão muito grande em um primeiro momento, mas, de agora em diante, vamos ter um distensionamento em toda a cidade, explicou.

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De acordo com o secretário, a Polícia Militar e a Guarda Municipal estão trabalhando de forma conjunta para que o clima em Vitória volte ao normal. A PM já vem trabalhando há algum tempo, fazendo o monitoramento da região do Complexo da Penha, e há um reforço do policiamento. E essa operação de saturação da área deve continuar nos próximos dias, afirmou.

SEGURANÇA GARANTIDA

Por causa da maior presença de efetivos de segurança nas ruas, Fronzio garantiu que não há qualquer orientação restritiva aos capixabas. Os locais onde aconteceram os confrontos estão sendo muito policiados, tem vários policiais militares fazendo o patrulhamento. Não vejo necessidade que as pessoas deixem de circular naquela região, comentou.
A única sugestão dada pelo secretário é que as pessoas evitem ficar sozinhas nas ruas. "Recomendamos que tentem sempre andar em grupos, especialmente à noite. Mas essa é uma recomendação que vale em qualquer situação; não só agora, por causa desses ataques", esclareceu.

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