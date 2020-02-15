Ataques em Vitória: 'Segunda-feira será um dia normal', diz secretário

Depois de uma sexta-feira marcada pelo medo e pelo terror causado por uma série de ataques nas principais avenidas de Vitória, o secretário municipal de segurança urbana, Fronzio Calheira Mota, já prevê dias mais tranquilos para quem vive ou trabalha na cidade. De acordo com ele, o cenário deve estar normalizado até a próxima segunda-feira (17).
"Nas próximas horas já teremos outro clima, menos tensionado. Acredito que na segunda-feira já vamos ter uma normalidade na rotina da cidade"
A previsão acontece com base no reforço do policiamento na região da Grande Maruípe, onde aconteceram os ataques, e em outros episódios parecidos. Já tivemos situações semelhantes no passado e o que a gente tem percebido é que há uma tensão muito grande em um primeiro momento, mas, de agora em diante, vamos ter um distensionamento em toda a cidade, explicou.
De acordo com o secretário, a Polícia Militar e a Guarda Municipal estão trabalhando de forma conjunta para que o clima em Vitória volte ao normal. A PM já vem trabalhando há algum tempo, fazendo o monitoramento da região do Complexo da Penha, e há um reforço do policiamento. E essa operação de saturação da área deve continuar nos próximos dias, afirmou.
SEGURANÇA GARANTIDA
Por causa da maior presença de efetivos de segurança nas ruas, Fronzio garantiu que não há qualquer orientação restritiva aos capixabas. Os locais onde aconteceram os confrontos estão sendo muito policiados, tem vários policiais militares fazendo o patrulhamento. Não vejo necessidade que as pessoas deixem de circular naquela região, comentou.
A única sugestão dada pelo secretário é que as pessoas evitem ficar sozinhas nas ruas. "Recomendamos que tentem sempre andar em grupos, especialmente à noite. Mas essa é uma recomendação que vale em qualquer situação; não só agora, por causa desses ataques", esclareceu.