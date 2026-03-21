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Casagrande anuncia inauguração do museu do Cais das Artes para abril

No Parque Cultural Casa do Governador, ele disse que a primeira etapa vai ser inagurada no próximo dia 2, após três adiamentos

Publicado em 21 de março de 2026 às 18:10

Cais das Artes: a entrega total do espaço cultural só deve acontecer no final de 2026 Crédito: Secult | Governo do ES | Divulgação

Casagrande falou da inauguração no Parque Cultural Casa do Governador, em Vila Velha, durante evento de abertura de visitação à instalação de obra do artista Helio Oiticica.

Depois que as obras do Cais das Artes foram retomadas, a inauguração em abril é a quarta data estimada pelo governo do Estado. Primeiro, havia sido programada para dezembro de 2025, depois janeiro e março e, finalmente, no próximo mês o museu, que é a primeira etapa das intervenções, deverá ser entregue ao público. A segunda fase, que compreende o teatro, está prevista apenas para dezembro.

Apesar de ainda não ter ocorrido uma inauguração oficial, espaços do Cais das Artes começaram a ser usados neste ano. Em janeiro, por exemplo, foram realizados o "Sons do Cais" e "Batidas do Mundo", com diversas atrações culturais.

15 anos de obras

A obra do Cais das Artes começou oficialmente em 2010, no fim do segundo mandato do então governador Paulo Hartung. O investimento total seria de R$ 115 milhões. A previsão inicial de entrega do empreendimento era para 2012, mas uma série de contratempos e judicializações resultou no atraso da obra.

Em 2013, um novo contrato foi firmado para continuidade das obras. Porém, em 2015, foram constatadas irregularidades na execução do projeto, inclusive com pagamentos indevidos. Já em 2023, oito anos depois da paralisação e dois anos após a morte do arquiteto Paulo Mendes da Rocha (autor do projeto), Casagrande anunciou a retomada diante do acordo judicial com o consórcio Andrade Valladares-Topus, prometendo a entrega do espaço até janeiro de 2026.

À época, o governo do Estado divulgou que seriam desembolsados R$ 183 milhões para as operações, sendo R$ 20 milhões para recuperação e limpeza do canteiro de obras e R$ 163 milhões para as demais atividades. Até ali, já haviam sido pagos R$ 56 milhões à Santa Bárbara, primeira empresa que executou a obra, e outros R$ 76 milhões destinados para o Consórcio Andrade Valladares-Topus para a parte do projeto que foi executada até a paralisação de 2015.

O desenho original do complexo cultural prevê um teatro com 600 metros quadrados, com 1,3 mil lugares, e um museu com espaço de 2,3 mil metros quadrados. Além disso, o Cais das Artes deve contar com auditório para 225 pessoas, salas de exposições, biblioteca, cantina, recepção, cafeteria e espaços para espetáculos e exposições ao ar livre.

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