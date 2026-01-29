Novo prazo

Cais das Artes: entrega do teatro é adiada para o fim do ano

Esplanada do centro cultural começa a receber eventos nesta quinta (29), mas museu só deverá ser aberto em março e o teatro, em dezembro, segundo o governador Renato Casagrande

Publicado em 29 de janeiro de 2026 às 16:36

Cais das Artes: abertura da programação cultural acontece nesta quinta-feira (29) Crédito: Fernando Madeira

A declaração de Casagrande foi dada em entrevista ao Bom Dia Espírito Santo, da TV Gazeta. Na ocasião, o mandatário falou sobre o “Sons do Cais”, evento que ocorre nesta quinta-feira (29), na esplanada do centro cultural. De acordo com o governador, não se tata de cerimônia de inauguração, mas sim da “abertura da programação cultural”.

“É a abertura das atividades culturais da praça do Cais das Artes. E a gente, neste momento, entrega o museu para a OEI (Organização dos Estados Ibero-Americanos), que foi selecionada para fazer a gestão, para montar marcenaria, mobiliário, tudo o que for necessário para ter as exposições. A primeira exposição, que está muito bem encaminhada, é a do Sebastião Salgado. A partir de agora, a Secretaria de Cultura e a instituição entram no museu para fazer toda a preparação das exposições”, destacou.

Mudanças de prazo

Em outubro de 2025, Casagrande anunciou que a primeira etapa da estrutura, que compreende o museu, seria inaugurada em dezembro passado. Já a segunda fase, que inclui o teatro, estava prevista para junho de 2026.

Dezembro chegou com o museu ainda em obras. Questionado sobre um possível atraso, à época, o governador deu um novo prazo e prometeu inaugurar a primeira etapa em janeiro deste ano e o teatro até o início do segundo semestre. Na ocasião, o mandatário disse que abertura havia mudado de data, pois estaria ocorrendo um “excesso de agenda”.

“Iríamos fazer (a inauguração) agora, em dezembro, mas é tanta agenda no final de ano que vai ficar para a segunda quinzena de janeiro. Deve ser no dia 24 de janeiro, por falta de agenda e por excesso de atividade neste final de ano, mas vai ser agora em janeiro, a parte do museu. A outra parte fica para o início do segundo semestre”, declarou na ocasião.

Em 12 de janeiro, Casagrande publicou um vídeo confirmando que o museu seria aberto em 24 de janeiro. Pouco tempo depois, a gravação foi apagada. No dia seguinte, o governo manteve a data, mas horas depois disse que a inauguração não mais ocorreria e tampouco havia prazo definido para abrir a primeira fase do centro cultural.

Foi marcado, então, um evento nos dias 30 e 31 de janeiro chamado “Batidas do mundo”, na esplanada do centro cultural. Dias depois, a Secretaria de Cultura anunciou o “Sons do Cais” para o dia 29, sem tratar a atração como inauguração. O governo do Estado justificou que seria um show para abrir a programação cultural da parte aberta da estrutura e não se tratava de uma cerimônia para abertura do museu e do teatro.

Tribunal de Contas aponta atraso

Ao passo que o governador afirma que o teatro será inaugurado até o fim de 2026, o Tribunal de Contas do Estado aponta que a conclusão pode ficar somente para os primeiros meses de 2027.

Ao TCES, o Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado (DER-ES) informou, em 3 de outubro, que o teatro do complexo cultural poderia ficar pronto em dezembro de 2026. A auditoria da Corte de Contas, por sua vez, aponta que essa parte do empreendimento “apresenta atrasos consideráveis, entre um e cinco meses, no início de serviços essenciais”.

Questionado pela reportagem na ocasião, o DER-ES reforçou que as obras do Cais das Artes deverão ser entregues à OEI em junho de 2026, mas admitiu que estava elaborando um aditivo de prazo para dezembro de 2026 para que os técnicos da organização possam fazer os ajustes finais na obra, conforme cronograma informado à área técnica da Corte de Contas.

Quinze anos de obras

A obra do Cais das Artes começou oficialmente em 2010, no fim do segundo mandato do então governador Paulo Hartung. O investimento total seria de R$ 115 milhões. A previsão inicial de entrega do empreendimento era para 2012, mas uma série de contratempos e judicializações resultou no atraso da obra.

Em 2013, um novo contrato foi firmado para continuidade das obras. Porém, em 2015, foram constatadas irregularidades na execução do projeto, inclusive com pagamentos indevidos. Já em 2023, oito anos depois da paralisação e dois anos após a morte do arquiteto Paulo Mendes da Rocha (autor do projeto), Casagrande anunciou a retomada diante do acordo judicial com o consórcio Andrade Valladares-Topus, prometendo a entrega do espaço até janeiro de 2026.

À época, o governo do Estado divulgou que seriam desembolsados R$ 183 milhões para as operações, sendo R$ 20 milhões para recuperação e limpeza do canteiro de obras e R$ 163 milhões para as demais atividades. Até ali, já haviam sido pagos R$ 56 milhões à Santa Bárbara, primeira empresa que executou a obra, e outros R$ 76 milhões destinados para o Consórcio Andrade Valladares-Topus para a parte do projeto que foi executada até a paralisação de 2015.

O desenho original do complexo cultural prevê um teatro com 600 metros quadrados, com 1,3 mil lugares, e um museu com espaço de 2,3 mil metros quadrados. Além disso, o Cais das Artes deve contar com auditório para 225 pessoas, salas de exposições, biblioteca, cantina, recepção, cafeteria e espaços para espetáculos e exposições ao ar livre.

