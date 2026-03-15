Furto de fios paralisa serviços da Associação dos Deficientes de Linhares

O atendimento da Associação de Deficientes de Linhares (Adefil), no Norte do Espírito Santo, está paralisado devido ao furto de fios do padrão de energia. Segundo Rafael Simonelli, vice-presidente da instituição o crime ocorreu na sexta-feira (13). Ele afirma que o prejuízo financeiro é de R$ 1 mil, mas reforça que o dano é maior por interromper as atividades às pessoas com deficiência. "Nós fazemos de 20 a 30 atendimentos por dia. São indivíduos que precisam dos serviços especiais", afirma.