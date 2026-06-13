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Dupla assalta padaria na Serra e logo em seguida rouba mercearia ao lado

Bandidos levaram R$ 3 mil da mercearia, documentos do proprietário e o celular dele

Publicado em 13 de Junho de 2026 às 13:29

Caroline Freitas

Caroline Freitas

Publicado em 

13 jun 2026 às 13:29

Uma padaria e uma mercearia foram alvos de assaltantes no final da tarde de sexta-feira (12), no bairro Jardim Atlântico, na Serra. As ações aconteceram em sequência e, até o momento, nenhum suspeito foi detido.


Na padaria, a ação durou menos de 80 segundos e foi flagrada pela câmera de segurança do estabelecimento (confira acima). Um dos ladrões fez com que uma funcionária lhe entregasse um celular, que estava carregando no balcão,  enquanto o outro vigiava a entrada. Quando um cliente chegou, o homem que pegou o celular retornou para vasculhar o caixa.


A dupla, que usava em boné, deixou o local pela porta da frente e, depois, entrou em uma mercearia ao lado.


“Eu estava nos fundos, fatiando salaminho para uma cliente, nem terminei. Quando percebi, o indivíduo já estava no balcão recolhendo o dinheiro e o outro me fechou e falou: ‘coroa, é um assalto’. Já veio com a arma, uma pistola, e não pude fazer nada. Levaram, mais ou menos, R$ 3 mil, meus documentos, cartões de crédito, até as moedas, e o telefone”, relatou o dono da merceria, que não quis ser identificado.


O comerciante relatou ainda que, horas antes do assalto, um dos ladrões havia ido até a loja, provavelmente avaliando o local antes do crime.


“Ele estava de jaqueta preta, deu umas voltas nas prateleiras. Uma cliente até perguntou se não achei estranho que o rapaz rodou, rodou e não comprou nada. E, quando foi mais tarde, voltou com esse outro indivíduo e fez o assalto. Eu peguei o carro e fui atrás deles, mas não achei. Foram muito rápidos. Já tinha um carro e uma moto esperando eles.”


Depois que os bandidos fugiram, o dono da padaria assaltada primeiro ligou para a polícia, que foi até o local e depois procurou, mas não encontrou os criminosos. Não há informações do que foi levado do local pelos assaltantes.


O dono da mercearia registrou o boletim na Delegacia Regional da Serra e, segundo a Polícia Civil, o caso seguirá sob investigação do 11º Distrito Policial da Serra.


“A população tem um papel importante nas investigações e pode contribuir com informações de forma anônima por meio do Disque-Denúncia 181. O anonimato é garantido e todas as informações fornecidas são investigadas.”

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