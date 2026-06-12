Servidor da Prefeitura de Ibatiba é detido por posse ilegal de arma

Um servidor da Prefeitura de Ibatiba foi detido e autuado em flagrante por posse ilegal de arma de fogo na quinta-feira (11), na zona rural do município, localizado na região do Caparaó do Espírito Santo. A prisão ocorreu durante a Operação O Paiol, um desdobramento de outra ação policial, a Operação Lucas 3:14.





Durante as diligências da 8ª Delegacia Regional de Ibatiba e de equipes da Superintendência Regional Serrana (SPRS), foram apreendidos seis smartphones e seis armas de fogo.





Em uma propriedade rural na comunidade de Córrego do Serro Frio, a Polícia Civil encontrou dois rifles, três espingardas e uma garrucha escondidos em um saco embaixo de um galpão. De acordo com as investigações, as armas teriam sido deixadas no local por um vizinho do sítio — um homem de 50 anos que atua como secretário municipal. A polícia não divulgou o nome do suspeito nem a secretaria na qual ele trabalha.





Segundo a corporação, a propriedade desse servidor também foi alvo das diligências. Embora nada de ilícito tenha sido encontrado no imóvel,ele foi encaminhado à delegacia por evidências colhidas na investigação e atuado em flagrante por posse ilegal de arma de fogo.





Após pagar fiança, o servidor foi liberado para responder pelo crime em liberdade. Além das armas, os seis smartphones apreendidos pertencem aos investigados e passarão por perícia.





A Prefeitura de Ibatiba foi procurada pela reportagem para se pronunciar sobre o caso envolvendo o funcionário público, mas não retornou até a última atualização desta matéria.