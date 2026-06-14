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Copa do Mundo

Thiago Silva vê 'problemas de dinâmica' e nervosismo na estreia do Brasil na Copa

Defensor analisou dificuldades da Seleção contra Marrocos

Publicado em 14 de Junho de 2026 às 16:00

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

14 jun 2026 às 16:00
Thiago Silva e Neymar
AFP
O zagueiro Thiago Silva, que fez parte da seleção brasileira nas últimas quatro edições da Copa do Mundo, analisou que as dificuldades que o Brasil teve na estreia podem ter sido provocadas pelo nervosismo.
Thiago Silva admitiu, em entrevista à TV Globo, que só assistiu ao primeiro tempo da partida, mas disse que sentiu nervosismo da seleção brasileira.
Para o zagueiro, isso fez com que o time tivesse alguns problemas de dinâmica. No entanto, Thiago Silva acredita que há margem para melhorar.
"Eu só vi o primeiro tempo. [...] Tivemos algumas dificuldades na dinâmica do jogo, acho que muito por causa do nervosismo da estreia. Acredito que no próximo jogo será melhor em termos de desempenho. Estamos sempre torcendo por esses meninos, que têm muita qualidade", disse Thiago Silva.
Após empatar com Marrocos na estreia, o Brasil volta a campo na próxima sexta (19). Os comandados de Carlo Ancelotti enfrentam o Haiti, na segunda rodada do Grupo C.

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