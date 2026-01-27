Home
Theodorico volta à Prefeitura de Cachoeiro e nomeia vice para Educação

Prefeito exonerou a titular da pasta e a nomeou para assessoria em outra secretaria, mantendo atribuições ligadas à área, conforme decreto publicado nesta terça-feira (27)

Vinicius Zagoto

Repórter / [email protected]

Publicado em 27 de janeiro de 2026 às 17:13

Prefeito Theodorico Ferraço e vice-prefeito Júnior Corrêa em cerimônia de posse
Júnior Corrêa foi nomeado por Theodorico para assumir a Secretaria de Educação Crédito: Divulgação

O prefeito de Cachoeiro de ItapemirimTheodorico Ferraço (PP), voltou ao comando do Executivo municipal no último dia 15, após ter se licenciado do cargo por dois meses. No retorno, o mandatário decidiu exonerar o vice Júnior Corrêa do comando da Secretaria de Gestão Especial e colocá-lo à frente da Secretaria de Educação. As mudanças foram publicadas no Diário Oficial do município do Sul do Espírito Santo nesta terça-feira (27).

Júnior Corrêa assume o cargo que era de Celeida Chamão de Medeiros, que foi exonerada do comando da educação e nomeada assessora especial de governo, vinculada à Secretaria de Gestão Especial. Entre as novas atribuições da assessoria decretadas pelo prefeito, estão responsabilidades relacionadas à educação, justamente à pasta que ela comandava anteriormente.

De acordo com o decreto municipal, mesmo na Secretaria de Gestão, Celeida terá que cooperar na elaboração do Plano Decenal de Educação (2026-2036), atuar na implementação do Plano Municipal de Educação Ambiental, prestar assessoria quanto aos projetos de melhoria da rede física das unidades de ensino e contribuir no assessoramento pedagógico.

Procurada por A Gazeta, a assessoria do Executivo municipal informou que o vice-prefeito não acumulará salários. No entanto, não esclareceu quem assumirá o comando da Secretaria de Gestão Especial nem explicou por que Celeida manterá atribuições ligadas à educação na Secretaria de Gestão Especial e não na própria Secretaria de Educação.

Pedido de licença

Theodorico Ferraço estava fora do comando de Cachoeiro desde novembro, quando enviou requerimento de afastamento à Câmara Municipal alegando “motivos particulares e sem ônus para a municipalidade”. Essa foi a terceira licença do prefeito desde que foi eleito em 2024. As duas anteriores ocorreram em janeiro e em junho de 2025, ambas com duração de 15 dias e para tratamento de saúde.

Nessa última licença, Theodorico disse que trabalharia em projetos do município, mas de graça. Os bastidores, no entanto, davam conta de que ele usaria o período para se dedicar a atividades da pré-campanha do filho, o vice-governador Ricardo Ferraço (MDB), pré-candidato ao governo do Espírito Santo.

Nesta terça-feira (27), a assessoria do prefeito justificou que Theodorico Ferraço usou o período para cuidar do distrito industrial do município.

