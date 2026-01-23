Saíram de Minas Gerais

Ao menos 6 políticos do ES aderem à caminhada de Nikolas Ferreira até Brasília

Movimento pela anistia do ex-presidente Jair Bolsonaro e de outros presos na trama golpista ganhou adeptos nos últimos dias e tem mobilizado a direita nas redes sociais

Publicado em 23 de janeiro de 2026 às 20:52

Magno Malta e Lucas Polese ao lado do deputado federal de Minas Gerais Nikolas Ferreira (ao centro) Crédito: Reprodução redes sociais

Ao menos seis políticos de direita do Espírito Santo aderiram à caminhada liderada pelo deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG), que saiu do interior de Minas Gerais e pretende percorrer 240 km até Brasília (DF), onde devem chegar no domingo (25). O grupo é formado pelos senadores Magno Malta (PL) e Marcos do Val (Podemos), pelos deputados estaduais Lucas Polese (PL) e Wellington Callegari (DC), pelo vereador de Vitória Dárcio Bracarense (PL). Também participa da marcha o ex-vereador de Cachoeiro de Itapemirim Leo Camargo (PL), que atualmente é subdiretor na Assembleia Legislativa.

Nikolas iniciou o ato na segunda-feira (19), quando explicou, por meio de uma carta, que a caminhada seria para pedir o fim do que considerou “prisões injustas”, em protesto contra a condenação de apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) pelo STF (Supremo Tribunal Federal) na investigação sobre a tentativa de golpe de Estado.

Logo no início, o parlamentar de Minas Gerais recebeu apoio de nomes como o deputado federal André Fernandes (PL), o vereador de São Paulo (SP) Lucas Pavanato (PL) e o ex-vereador Fernando Holiday. Ao longo da semana, políticos capixabas passaram a seguir o movimento, como os senadores Magno Malta e Marcos Do Val, que fez uma transmissão ao vivo na manhã desta sexta-feira (23) e afirmou que aderiu à marcha para mostrar que “a direita está forte”.

O deputado estadual Lucas Polese foi de carro do Espírito Santo a Minas Gerais, onde encontrou Nikolas Ferreira e se somou ao grupo que caminha a pé. Já Wellington Callegari deixou a Capital capixaba na madrugada e pretendia alcançar o grupo na tarde desta sexta-feira (23). Também participa da marcha o vereador de Vitória Dárcio Bracarense (PL), que planeja seguir até Brasília, onde, no domingo (25), está programada uma manifestação.

A caminhada tem gerado engajamento nas redes sociais aos políticos capixabas. Até esta sexta-feira (23), uma das publicações mais vistas soma mais de 2,5 milhões de visualizações. Nela, Magno Malta aparece de cadeira de rodas, sendo empurrado por Carlos Bolsonaro, ao lado de Nikolas Ferreira.

"Carlos Bolsonaro, assim como naquele dia fatídico em Juiz de Fora, quando estivemos em oração na UTI pelo seu pai, hoje seguimos novamente de mãos dadas. Pela liberdade dele, pela liberdade dos presos do 8 de janeiro e pela liberdade do nosso Brasil. O que vai acontecer? Ainda não sabemos. Mas sabemos de uma coisa: a história não perdoa os covardes, os que se acovardam diante da luta e têm medo de se posicionar", publicou Magno Malta.

Outro post, no qual o deputado federal de Minas Gerais abre a bandeira do Espírito Santo, chegou a mais de 816 mil visualizações no perfil de Lucas Polese.

"Sou grato ao Espírito Santo por ter me dado a minha esposa e, consequentemente, as minhas duas filhas e as que hão de vir", disse Nikolas na publicação.

Servidor da Ales pediu abono de falta para ir à marcha

Leo Camargo, servidor da Assembleia, foi participar da caminhada de Nikolas Ferreira Crédito: Reprodução redes sociais

Entre os que aderiam à caminhada, está o ex-vereador de Cachoeiro de Itapemirim Leo Camargo, que, desde 17 dezembro de 2025, atua como subdiretor de Controle Social e Conselhos Municipais da Assembleia Legislativa. Nas redes sociais, ele publicou ter saído do Sul do Estado na quinta-feira (22) para se juntar à marcha em Minas Gerais.

A Assembleia está em recesso até o início de fevereiro, período no qual as sessões do plenário deixam de ser realizadas. No entanto, os setores administrativos, como o que Leo Camargo atua, continuam funcionando em dias úteis.

Com férias previstas somente para o período entre 25 de junho a 24 de julho de 2026, o servidor comunicou sua ausência na quinta-feira (22) e solicitou um abono referente à falta desta sexta-feira (23), conforme informado pela Casa de Leis.

A Lei Complementar nº 46/1994, que trata das regras para os servidores de Poderes do Estado, destaca que é possível ter até seis faltas anuais abonadas, mas a utilização pode ocorrer, no máximo, uma vez a cada mês. Leo Camargo foi procurado pela reportagem, mas não se manifestou até a publicação deste texto.

Esquerda critica e cita chuva no Espírito Santo

No Espírito Santo, a participação de representantes capixabas na marcha foi alvo de críticas da deputada estadual Camila Valadão (Psol). A parlamentar citou que o Estado tem enfrentado fortes chuvas e, ao invés de estarem acompanhando os efeitos desse problema, os deputados e senadores priorizaram a caminhada.

Ao ser questionado por A Gazeta sobre a afirmação da parlamentar, o deputado Wellington Callegari classifica a avaliação dela de “improcedente”. Segundo o ele, embora a situação seja preocupante e mereça atenção permanente, o Estado não vive, neste momento, um cenário de tragédia que justifique a interrupção de agendas políticas e institucionais.

“O acompanhamento das chuvas e a adoção de medidas emergenciais cabem ao Poder Executivo, e o nosso papel como parlamentar, inclusive, é fiscalizar essas ações. Isso não impede que, em um fim de semana, eu participe de uma manifestação legítima e pacífica, que trata de um tema igualmente relevante para o país, que é o resgate das liberdades, dos direitos humanos e a apuração de possíveis abusos cometidos por autoridades”, afirmou.

