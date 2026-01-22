Operação da polícia do RJ contra furto de petróleo tem alvos no ES

Publicado em 22 de janeiro de 2026 às 10:02
A Polícia Civil e o Ministério Público do Rio de Janeiro (MPRJ) realizam, na manhã desta quinta-feira (22), a Operação Haras do Crime, contra o furto de petróleo por meio de perfurações clandestinas em oleodutos da Transpetro. A ação busca cumprir 13 mandados de prisão e 16 de busca e apreensão nos estados do Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, Espírito Santo, Paraná e Santa Catarina.
A operação tem como objetivo capturar os principais integrantes da organização criminosa e apreender provas materiais e documentais do esquema, além de garantir a interrupção imediata das atividades ilegais. De acordo com as investigações, o grupo possui uma estrutura funcional, com divisão de tarefas, hierarquia operacional e articulação interestadual, focado na prática reiterada de subtração ilícita de petróleo de oleodutos.
Segundo a Polícia Civil fluminense, o modus operandi identificado pela investigação demonstrou a existência de um ciclo criminoso integrado, que se iniciava com a perfuração clandestina do duto e a proteção armada do ponto ilegal. Depois, era realizado um carregamento rápido do petróleo em caminhões-tanque e, assim, era concretizado o transporte clandestino do produto por rotas interestaduais. Por fim, o insumo era comercializado mediante a notas fiscais falsificadas, emitidas por empresas fachadas.
Ainda conforme apurado pela corporação, foram comprovadas tentativas de intimidação reiteradas de testemunhas, destruição de provas eletrônicas e ocultação de equipamentos utilizados na prática.
A Polícia Civil destacou que, durante a investigação, foi identificado que o núcleo operacional da organização criminosa também foi escolhido de forma estratégica. O endereço é situado em uma fazenda no município de Guapimirim, na Baixada Fluminense, onde passa um trecho do oleoduto. Segundo a corporação, o local pertence a uma família de contraventores, o que levou a dificuldade de fiscalização na localidade.
Após diversos trabalhos de inteligência, como coleta de depoimentos, arrecadação de provas materiais e análise de documentação, agentes conseguiram comprovar o crime e identificar os indivíduos responsáveis pelo esquema. Segundo os policiais, os investigados também constam como réus em outros processos.
Além de impedir o furto, a operação ainda busca impedir que a perfuração indevida de oleodutos cause danos ao meio ambiente, devido ao risco de vazamentos de grandes proporções, contaminação de corpos hídricos e ameaça direta à segurança de populações inteiras.
*Texto em atualização
Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem.
Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta
A Gazeta integra o