Operação da polícia do RJ contra furto de petróleo tem alvos no ES

Investigação mostrou que criminosos faziam perfurações clandestinas em oleodutos da Transpetro na Baixada Fluminense

Vinicius Zagoto

Repórter / [email protected]

Publicado em 22 de janeiro de 2026 às 10:02

Veículo da Polícia Civil do Rio de Janeiro Crédito: Polícia Civil RJ

A Polícia Civil e o Ministério Público do Rio de Janeiro (MPRJ) realizam, na manhã desta quinta-feira (22), a Operação Haras do Crime, contra o furto de petróleo por meio de perfurações clandestinas em oleodutos da Transpetro. A ação busca cumprir 13 mandados de prisão e 16 de busca e apreensão nos estados do Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, Espírito Santo, Paraná e Santa Catarina.

A operação tem como objetivo capturar os principais integrantes da organização criminosa e apreender provas materiais e documentais do esquema, além de garantir a interrupção imediata das atividades ilegais. De acordo com as investigações, o grupo possui uma estrutura funcional, com divisão de tarefas, hierarquia operacional e articulação interestadual, focado na prática reiterada de subtração ilícita de petróleo de oleodutos.

Como os furtos aconteciam

Segundo a Polícia Civil fluminense, o modus operandi identificado pela investigação demonstrou a existência de um ciclo criminoso integrado, que se iniciava com a perfuração clandestina do duto e a proteção armada do ponto ilegal. Depois, era realizado um carregamento rápido do petróleo em caminhões-tanque e, assim, era concretizado o transporte clandestino do produto por rotas interestaduais. Por fim, o insumo era comercializado mediante a notas fiscais falsificadas, emitidas por empresas fachadas.

Ainda conforme apurado pela corporação, foram comprovadas tentativas de intimidação reiteradas de testemunhas, destruição de provas eletrônicas e ocultação de equipamentos utilizados na prática.

A Polícia Civil destacou que, durante a investigação, foi identificado que o núcleo operacional da organização criminosa também foi escolhido de forma estratégica. O endereço é situado em uma fazenda no município de Guapimirim, na Baixada Fluminense, onde passa um trecho do oleoduto. Segundo a corporação, o local pertence a uma família de contraventores, o que levou a dificuldade de fiscalização na localidade.

Após diversos trabalhos de inteligência, como coleta de depoimentos, arrecadação de provas materiais e análise de documentação, agentes conseguiram comprovar o crime e identificar os indivíduos responsáveis pelo esquema. Segundo os policiais, os investigados também constam como réus em outros processos.

Além de impedir o furto, a operação ainda busca impedir que a perfuração indevida de oleodutos cause danos ao meio ambiente, devido ao risco de vazamentos de grandes proporções, contaminação de corpos hídricos e ameaça direta à segurança de populações inteiras.

*Texto em atualização

