Polícia pede ajuda para localizar homem que assaltou loja de celulares na Serra

Crime aconteceu em uma loja de assistência técnica de celulares no bairro Parque Residencial Laranjeiras, em 16 de dezembro do ano passado; Ítalo Mota Batista é considerado foragido

Caroline Freitas

Repórter / [email protected]

Publicado em 10 de março de 2026 às 18:32

Ítalo Mota Batista é procurado por assalto a loja de celulares na Serra
Ítalo Mota Batista é procurado por assalto a loja de celulares na Serra Crédito: PCES/Divulgação

A Polícia Civil ainda busca pelo assaltante que se passou por cliente para roubar uma loja de assistência técnica de celulares no bairro Parque Residencial Laranjeiras, na Serra, em 16 de dezembro do ano passado. Nesta terça-feira (10), a corporação divulgou imagens do ocorrido para que a população possa auxiliar na denúncia dos envolvidos.

Um vídeo registrado pelas câmeras de segurança, na ocasião do crime, mostrou que o suspeito, agora identificado como Ítalo Mota Batista, de 21 anos, conversou com vendedores normalmente, depois ficou de costas, pegou uma arma e anunciou o assalto. Testemunhas contaram que ele levou nove aparelhos telefônicos, sendo oito que estavam à venda e outro de um cliente.

Além de Ítalo, que tem mandado de prisão preventiva em aberto e ainda não foi localizado, um segundo indivíduo, que aparece na garupa da motocicleta utilizada na fuga, mas que ainda não foi identificado, também vem sendo procurado pela polícia.

"A Polícia Civil solicita que informações que possam auxiliar na localização do suspeito foragido ou na identificação do segundo envolvido sejam repassadas, de forma anônima, por meio do Disque-Denúncia 181 que agora dispõe de três canais: por telefone, basta discar 181; pelo computador, o site é www.disquedenuncia181.es.gov.br; pelo WhatsApp, basta mandar uma mensagem para o número 27 99253-8181 e seguir o passo a passo do atendimento virtual", explicou a corporação por meio de nota.

Em todos os canais, o anonimato é garantido e todas as informações fornecidas são investigadas.

O crime aconteceu em Laranjeiras na Serra, nesta terça-feira (16).

