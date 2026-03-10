Polícia Militar encontra arsenal na casa de suspeito preso em Vitória

Publicado em 10 de março de 2026 às 09:12
Um arsenal com armas, munições e drogas foi encontrado dentro de uma casa na Vila Rubim, em Vitória, na madrugada desta terça-feira (10). O material estava em um imóvel ligado a Anderson Alves Carvalho, que havia sido preso momentos antes com arma de fogo, drogas e equipamentos relacionados ao tráfico.
Segundo a Polícia Militar, após diligências realizadas na região, a esposa do suspeito informou aos policiais que ele estava em processo de mudança de endereço e que, na nova residência, havia armas e entorpecentes pertencentes a ele. A mulher relatou que decidiu revelar a informação por temer possíveis represálias de facções rivais. A área é conhecida pelo intenso tráfico de drogas e pela atuação de criminosos ligados ao Morro do Cabral, dominado pela facção Primeiro Comando de Vitória (PCV).
Com autorização da esposa e do pai do suspeito, os militares entraram no imóvel e realizaram buscas. No último cômodo da casa foram encontrados um simulacro de fuzil, uma pistola Taurus G3 calibre 9mm, um revólver calibre .38, carregadores de pistola com capacidade para 15, 17 e 30 munições, além de acessórios como mira holográfica, lanterna tática e porta-carregadores.
Também foram apreendidos um tablete com aproximadamente 1,4 quilo de maconha, além de 164 gramas da mesma droga, uma balança de precisão, um celular, duas maletas para armas e R$ 100 em dinheiro. Todo o material foi encaminhado para a 1ª Delegacia Regional de Vitória. Segundo os policiais, os armamentos estavam em plenas condições de funcionamento.
