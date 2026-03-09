Engenheira é agredida pelo marido e pede ajuda ao porteiro em Vila Velha

Para se salvar das agressões do marido, uma engenheira de 36 anos enviou mensagens de texto pedindo ajuda ao porteiro do prédio onde mora. Com a solicitação de socorro, a Polícia Militar foi acionada e o homem de 34 anos foi preso no edifício que fica na orla de Vila Velha. Conforme apuração do repórter Caíque Verli, da TV Gazeta, por causa das agressões, a mulher ficou com lesões nos dois braços.

No local, a corporação encontrou os dois no quarto do casal. A vítima confirmou aos militares ter apanhado dentro do apartamento. Ela contou ainda que pretendia ir à delegacia prestar queixa, além de solicitar medida protetiva. Ambos foram encaminhados para a Delegacia Regional do município.