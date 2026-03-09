A Gazeta - Agora

Engenheira é agredida pelo marido e pede ajuda ao porteiro em Vila Velha

Publicado em 09/03/2026 às 15h20

Para se salvar das agressões do marido, uma engenheira de 36 anos enviou mensagens de texto pedindo ajuda ao porteiro do prédio onde mora. Com a solicitação de socorro, a Polícia Militar foi acionada e o homem de 34 anos foi preso no edifício que fica na orla de Vila Velha. Conforme apuração do repórter Caíque Verli, da TV Gazeta, por causa das agressões, a mulher ficou com lesões nos dois braços. 

No local, a corporação encontrou os dois no quarto do casal. A vítima confirmou aos militares ter apanhado dentro do apartamento. Ela contou ainda que pretendia ir à delegacia prestar queixa, além de solicitar medida protetiva. Ambos foram encaminhados para a Delegacia Regional do município. 

Polícia Civil informou que o suspeito foi autuado em flagrante por lesão corporal, injúria e ameaça, todos na forma da Lei Maria da Penha. Após os procedimentos, ele foi encaminhado ao sistema prisional.

