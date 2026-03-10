Operação prende no ES mulher ligada a piloto acusado de chefiar rede de abuso sexual infantil

Foi presa no Espírito Santo uma mulher suspeita de participar do esquema de exploração sexual infantil do piloto da aviação comercial, preso em São Paulo no início de fevereiro.



Segundo a investigação, a mulher repassava para o piloto imagens de uma criança de 3 anos. Ela foi detida em Marataízes, Região Litorânea do Espírito Santo, na manhã desta terça-feira (10).

Também foram cumpridos mandados de busca e apreensão na casa dela, na segunda fase da Operação Apertem o Cinto, realizada em uma atuação conjunta dos Departamentos de Homicídio e Proteção à Pessoa de São Paulo e do Espírito Santo.

O piloto Sérgio Antonio Lopes, 60 anos, foi preso em 9 de fevereiro, dentro de uma aeronave no Aeroporto de Congonhas. Ele é acusado de atuar há mais de 8 anos em uma rede de exploração sexual infantil, segundo investigação da Polícia Civil de São Paulo.

Sérgio Antonio Lopes, de 60 anos, é suspeito de chefiar rede de exploração sexual e abuso de crianças. Crédito: Reprodução

