Morte de jovem em ação policial no ES terá reconstituição do crime

Seis policiais militares foram convocados para participar da reconstituição da ação policial que resultou na morte do vistoriador Danilo Matos Lipaus, de 20 anos, em Colatina, Noroeste do Espírito Santo.



O crime aconteceu na madrugada do dia 1º de fevereiro do ano passado. O jovem foi atingido por cinco tiros e a informação é de que foram feitos mais de 40 disparos contra o veículo que ele usava, uma Fiat Strada branca, que não parou em quatro abordagens policiais.

A reconstituição do crime foi agendada para a próxima quarta-feira (11), a partir das 18 horas. Será realizada por perito da Polícia Científica do Estado do Espírito Santo (PCIES) e tem o objetivo de esclarecer e entender a dinâmica da ação.

As abordagens policiais que envolveram o jovem ocorreram nas ruas entre os bairros São Braz e Aeroporto. Mas foram solicitados os policiais que se envolveram ou testemunharam o momento final da ocorrência.

Vão participar da reprodução simulada, como testemunha ou envolvido, os seguintes militares:

Rodrigo de Jesus Oliveira - 3º Sargento

Ricardo Nascimento dos Santos - soldado

Ramon Lucas Rodrigues Souza - soldado

Dearli De Jesus Almeida Junior - soldado

Renan Pessimilio - 3° sargento

Eduardo Nardi Ferrari - soldado

Ela foi solicitada pela defesa de dois militares - Renan Pessimilio e Eduardo Nardi Ferrari - no contexto da investigação que está sendo conduzida pela Corregedoria da Polícia Militar. Foram instaurados conselhos de Disciplina, que vão avaliar a conduta dos militares que participaram da ação que culminou na morte do vistoriador (vídeo abaixo).

Outra investigação

Em maio do ano passado a Polícia Civil concluiu a investigação sobre a morte apontando que dois militares poderiam responder por tentativa de homicídio. O inquérito foi encaminhado para o Ministério Público do Espírito Santo (MPES), que decidirá sobre o desfecho para o caso.

O processo tramita sob sigilo e ainda não há informações sobre a apresentação à Justiça de uma denúncia.

O que diz a defesa

O advogado Pedro Lozer Pacheco representa os militares Rodrigo de Jesus Oliveira e Ramon Lucas Rodrigues Souza. Por nota, ele informa que ambos sempre colaboraram integralmente com as autoridades responsáveis pela investigação, prestando depoimentos de forma transparente e relatando fielmente os fatos ocorridos.

“Desde o primeiro momento, os militares apresentaram sua versão com absoluta clareza, confiando no trabalho técnico das instituições encarregadas da apuração. O inquérito conduzido pela Polícia Civil, inclusive, reuniu elementos que corroboram a narrativa apresentada pelos policiais, indicando que a atuação se deu dentro das hipóteses legais de excludentes de ilicitude, especialmente no contexto de estrito cumprimento do dever legal e da legítima defesa”.

Acrescenta que a reconstituição representa mais “uma etapa natural e importante do processo investigativo, permitindo uma análise técnica e detalhada da dinâmica dos acontecimentos".

Lozer finaliza reafirmando “sua confiança no trabalho das instituições de justiça e que tem convicção de que a verdade dos fatos, já apresentada pelos militares e respaldada pelos elementos do inquérito, será devidamente reconhecida”.

Os advogados dos demais policiais não foram localizados. O espaço segue aberto à manifestação.

