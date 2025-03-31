O caso, que completa 60 dias nesta desta terça-feira (1), teve forte repercussão no Estado. As imagens inéditas mostram o momento em que o carro dirigido pelo rapaz é encurralado na rua por viaturas e, em seguida, é cercado por PMs com armas em punho, que já chegam atirando.

O boletim registrado pelos próprios policiais à época menciona 44 tiros no momento da abordagem, dos quais cinco atingiram o peito de Danilo, segundo a análise do médico legista da Polícia Científica. Outros cinco disparos foram feitos durante a perseguição ao carro do jovem, totalizando 49 disparos.

Your browser does not support the audio element. Vídeo mostra ação da PM que acabou em morte de jovem em Colatina

Quem são os policiais envolvidos?

Renan Pessimílio - 3º sargento da Polícia Militar

Roberth Willian Meirelles - cabo da Polícia Militar

Bill Guidoni Ferrari - cabo da Polícia Militar

Rodrigo de Jesus Oliveira - cabo da Polícia Militar

Eduardo Nardi Ferrari - soldado da Polícia Militar

Ramon Lucas Rodrigues Souza - soldado da Polícia Militar

Da esquerda para a direita: sargento Renan Pessimílio; cabo Roberth Willian Meirelles; cabo Bill Guidoni Ferrari; cabo Rodrigo de Jesus Oliveira; soldado Eduardo Nardi Ferrari; e soldado Ramon Lucas Rodrigues Souza Crédito: Montagem/A Gazeta

Nesta segunda-feira (31), o delegado Tarik Halabi Souki, que está à frente do caso, disse para A Gazeta que a investigação está na fase de interrogatório dos policiais militares envolvidos. Segundo ele, “restam ainda alguns para serem interrogados, bem como o encaminhamento de alguns laudos periciais".

"Nós podemos garantir que esse caso não ficará impune" Tarik Halabi Souki - Delegado do Caso Danilo

De acordo com documentos da investigação obtidos pela TV Gazeta, aos quais A Gazeta também teve acesso, o sargento Renan Pessimílio efetuou 15 disparos, mesma quantidade realizada pelo soldado Eduardo Nardi Ferrari.

O cabo Rodrigo de Jesus Oliveira atirou 12 vezes, o cabo Roberth Willian Meirelles disparou uma vez, e o soldado Ramon Lucas Rodrigues Souza efetuou dois disparos. O cabo Bill Guidoni Ferrari atirou quatro vezes, totalizando 49 tiros, sendo cinco durante a perseguição e 44 no momento da abordagem ao jovem Danilo.

Em entrevista ao Bom Dia ES, da TV Gazeta, no dia 3 fevereiro, o secretário de Estado da Segurança Pública e Defesa Social, Leonardo Damasceno, disse que o Estado precisava dar uma resposta rápida para a população.

“Não se atira em pessoa em fuga, nem em veículo em fuga, salvo se o veículo ou a pessoa estiver colocando em risco a vida dos policiais, ou de terceiros. Então isso precisa ser apurado. Realmente essa ocorrência chamou atenção, porque o Danilo não estava armado, estava sozinho dentro do veículo, o veículo já tinha parado, e nós tivemos essa quantidade de disparos que aconteceu”, disse Damasceno.

A vítima Danilo Lipaus Matos, de 20 anos, no destaque, e no local onde foi abordado pela Polícia Militar Crédito: Montagem A Gazeta

A Polícia Militar foi procurada pela reportagem, e declarou que "o Inquérito Policial Militar (IPM) que investiga o ocorrido está perto de ser concluído". Acrescentou que "a Corregedoria aguarda a conclusão de provas periciais para a finalização do IPM", e que "os militares continuam afastados do serviço operacional".

Nesta terça-feira (1º), um dia após a publicação da reportagem, a Associação das Praças da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Espírito Santo (Aspra-ES), que acompanha o caso de perto e que trabalha na defesa dos militares investigados. A associação diz acreditar que o inquérito, "assim que finalizado, demonstrará a legalidade da ação dos policiais militares".