Acidente entre carro e moto de app deixa mulher ferida em Colatina

A mulher de 23 anos foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros e levada para o Hospital Estadual Silvio Avidos. Lá, relatou a policiais militares não se lembrar do acidente e que o celular dela havia sumido. O motociclista de 27 anos narrou o acidente à policia, informando ainda que o motorista teria tentado deixar o local da colisão, o que resultou em socos entre os dois. Eles fez o teste de bafômetro, que deu negativo para ingestão de álcool.

Ainda segundo a PM, o motorista do carro disse ter parado para prestar socorro, mas que saiu do local após o Corpo de Bombeiros atender a mulher machucada porque o motociclista teria começado a agredi-lo. Ele se recusou a fazer o teste do bafômetro e diz ter ingerido cerveja três horas antes do acidente. Pela recusa, acabou multado, e foi levado para a Delegacia Regional de Colatina após atendimento médico. O homem de 50 anos foi autuado em flagrante por "conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência" e encaminhado ao presídio.