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Trânsito

Acidente entre carro e moto de app deixa mulher ferida em Colatina

Câmera mostra que veículo estava na contramão quando atingiu a moto; passageira ficou ferida

Publicado em 31 de Março de 2025 às 15:09

Wilson Rodrigues

Wilson Rodrigues

Publicado em 

31 mar 2025 às 15:09
A passageira de uma moto de aplicativo ficou ferida após o veículo ser atingido por um carro que realizava uma ultrapassagem em ColatinaNoroeste do Espírito Santo, na noite de domingo (30). O acidente ocorreu na  Rodovia Gether Lopes de Farias, no bairro Carlos Germano Naumann, e foi gravado por câmera de monitoramento. [Veja vídeo acima] 
A mulher de 23 anos foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros e levada para o Hospital Estadual Silvio Avidos. Lá, relatou a policiais militares não se lembrar do acidente e que o celular dela havia sumido. O motociclista de 27 anos narrou o acidente à policia, informando ainda que o motorista teria tentado deixar o local da colisão, o que resultou em socos entre os dois. Eles fez o teste de bafômetro, que deu negativo para ingestão de álcool. 
Ainda segundo a PM, o motorista do carro disse ter parado para prestar socorro, mas que saiu do local após o Corpo de Bombeiros atender a mulher machucada porque o motociclista teria começado a agredi-lo. Ele se recusou a fazer o teste do bafômetro e diz ter ingerido cerveja três horas antes do acidente. Pela recusa, acabou multado, e foi levado para a Delegacia Regional de Colatina após atendimento médico. O homem de 50 anos foi autuado em flagrante por "conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência" e encaminhado ao presídio.

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