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Alerta

Sites falsos de figurinhas da Copa do Mundo disparam e reproduzem design de lojas oficiais

Criminosos criam páginas que imitam e-commerces com alta fidelidade visual e preços muito abaixo do mercado

Publicado em 01 de Junho de 2026 às 09:13

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

01 jun 2026 às 09:13
Mais de 1 mil figurinhas falsas do álbum da Copa do Mundo Fifa 2026 foram apreendidas em gráfica no ES
Mais de 1 mil figurinhas falsas do álbum da Copa do Mundo Fifa 2026 foram apreendidas em gráfica no ES Divulgação/Polícia Civil
Um levantamento da empresa de cibersegurança Kaspersky identificou um aumento de 720% no número de sites fraudulentos que simulam a venda de figurinhas da Copa do Mundo. Até meados de maio, foram contabilizados ao menos 164 domínios falsos, contra cerca de 20 registrados em abril.
Segundo a pesquisa, os sites reproduzem com precisão o layout de lojas oficiais, incluindo etapas completas de compra, botões de carrinho, simulação de frete e seções de produtos relacionados. O objetivo é dar aparência de legitimidade e induzir o consumidor ao erro.
Segundo Fabio Assolini, líder da equipe global de pesquisa e análise da Kaspersky para a América Latina, o crescimento acelerado desse tipo de golpe está ligado ao apelo de grandes eventos populares, como a Copa do Mundo.
"Os cibercriminosos aproveitam o apelo de grandes eventos para aplicar fraudes temáticas", afirma. De acordo com ele, os criminosos também impulsionam anúncios patrocinados no Google e Instagram para alcançar vítimas rapidamente durante períodos de alta procura.
Em muitos casos, as páginas também exibem informações falsas no rodapé, como CNPJ, endereço físico e contatos, reforçando a tentativa de credibilidade.

PIX E CONTAS DE LARANJAS NO CENTRO DO GOLPE

Na etapa de pagamento, as vítimas são direcionadas para transferências via Pix, geralmente enviadas a contas de terceiros (laranjas) em fintechs. Após o recebimento, os valores são rapidamente pulverizados em diferentes contas, dificultando rastreamento e recuperação.
A Kaspersky já havia alertado em abril para a existência de ao menos 20 domínios fraudulentos no Brasil e na América Latina, criados para imitar páginas do álbum de figurinhas do torneio.
A editora responsável pelo álbum, a Panini, definiu o preço oficial dos envelopes em R$ 7. Em sites falsos, porém, são comuns ofertas muito abaixo desse valor, como combos promocionais que buscam atrair vítimas.
Especialistas também apontam diferenças na qualidade do material, como papel mais grosso e impressão menos nítida, como sinais de falsificação.

COMO SE PROTEGER

A Cartilha de Segurança para Internet do CERT.br recomenda atenção a elementos básicos de verificação, como HTTPS, domínio correto, políticas de privacidade e informações de contato verificáveis.
Além disso, especialistas reforçam que o acesso deve ser feito apenas por canais oficiais, evitando links recebidos por redes sociais, e-mails ou mensagens, especialmente em períodos de alta demanda e grande apelo emocional, como o lançamento de coleções ligadas à Copa do Mundo.
Segundo Assolini, pequenas alterações no endereço do site e a insistência em pagamentos exclusivamente via PIX também são fortes indícios de fraude.
Caso o consumidor perceba que caiu em um golpe, a recomendação é entrar imediatamente em contato com o banco para acionar o Mecanismo Especial de Devolução (MED), além de registrar boletim de ocorrência e denunciar o site falso.

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