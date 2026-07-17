Com a hiperconexão, pensar deixou de ser automático e virou uma escolha

Reduzir esse fenômeno à ideia de “fake news” é simplificar um problema complexo. A desinformação é estratégica, pois ela mobiliza emoções, reforça crenças e se ancora em narrativas que fazem sentido para determinados grupos.





Sua força não depende apenas de evidências, mas da capacidade de se tornar familiar e repetida. O que circula muito tende a parecer verdadeiro.





Esse processo é potencializado por algoritmos que personalizam a experiência informacional. Ao selecionar conteúdos com base em comportamentos anteriores, criam-se bolhas que limitam o contato com perspectivas divergentes.





O resultado é um ambiente em que o contraditório perde espaço, e a divergência passa a ser vista como ameaça, não como oportunidade de reflexão.





No entanto, a adesão à desinformação não pode ser explicada apenas por fatores tecnológicos. Ela também revela aspectos do próprio funcionamento humano. Tendemos a aceitar aquilo que confirma nossas crenças e a rejeitar o que nos desafia.





São os chamados vieses cognitivos, que simplificam decisões, mas também reduzem a disposição ao pensamento crítico.





E é justamente aqui que está o ponto central: pensar criticamente tornou-se uma necessidade urgente. Não se trata de desconfiar de tudo, mas de desenvolver a capacidade de questionar, analisar e interpretar informações de forma mais cuidadosa.





Em um ambiente marcado pela velocidade e superficialidade, esse exercício exige esforço e, sobretudo, formação.