Com a hiperconexão, pensar deixou de ser automático e virou uma escolha

Vivemos uma era em que a informação se tornou onipresente. Ela chega em fluxo contínuo, atravessando telas, notificações e redes sociais, moldando percepções e influenciando decisões em tempo real. Nunca tivemos tanto acesso ao conhecimento. Ainda assim, nunca foi tão difícil distinguir o que é confiável.
O problema não está apenas no volume, mas na lógica que organiza essa circulação. As plataformas digitais operam a partir de critérios de engajamento, priorizando conteúdos que provocam reação, mas não necessariamente com o compromisso da veracidade.
Nesse cenário, a desinformação não aparece como um desvio pontual, mas como parte estrutural do ambiente comunicacional contemporâneo.
Reduzir esse fenômeno à ideia de “fake news” é simplificar um problema complexo. A desinformação é estratégica, pois ela mobiliza emoções, reforça crenças e se ancora em narrativas que fazem sentido para determinados grupos.
Sua força não depende apenas de evidências, mas da capacidade de se tornar familiar e repetida. O que circula muito tende a parecer verdadeiro.
Esse processo é potencializado por algoritmos que personalizam a experiência informacional. Ao selecionar conteúdos com base em comportamentos anteriores, criam-se bolhas que limitam o contato com perspectivas divergentes.
O resultado é um ambiente em que o contraditório perde espaço, e a divergência passa a ser vista como ameaça, não como oportunidade de reflexão.
No entanto, a adesão à desinformação não pode ser explicada apenas por fatores tecnológicos. Ela também revela aspectos do próprio funcionamento humano. Tendemos a aceitar aquilo que confirma nossas crenças e a rejeitar o que nos desafia.
São os chamados vieses cognitivos, que simplificam decisões, mas também reduzem a disposição ao pensamento crítico.
E é justamente aqui que está o ponto central: pensar criticamente tornou-se uma necessidade urgente. Não se trata de desconfiar de tudo, mas de desenvolver a capacidade de questionar, analisar e interpretar informações de forma mais cuidadosa.
Em um ambiente marcado pela velocidade e superficialidade, esse exercício exige esforço e, sobretudo, formação.
Alguns países já compreenderam esse desafio como uma questão estratégica. A Finlândia, por exemplo, é frequentemente citada como referência global no combate à desinformação.
Desde a educação básica, os estudantes são incentivados a analisar criticamente conteúdos midiáticos, identificar fontes confiáveis e compreender o funcionamento das plataformas digitais. Esse investimento contínuo tem sido apontado como um dos fatores que tornam a população finlandesa mais resistente a campanhas de desinformação.
Outro caso relevante é o da Estônia, que incorporou a educação digital e midiática ao currículo escolar como parte de sua estratégia de formação cidadã em uma sociedade altamente digitalizada.
Já no Canadá, iniciativas de alfabetização midiática vêm sendo desenvolvidas há décadas, com programas que articulam escolas, organizações civis e políticas públicas voltadas à leitura crítica das mídias.
Esses exemplos demonstram que a educação midiática não é um complemento, mas um eixo estruturante das políticas educacionais contemporâneas. Mais do que ensinar a usar tecnologias, ela propõe compreender como a informação é produzida, quais interesses a atravessam e quais impactos ela gera. Trata-se de formar sujeitos capazes de acessar, analisar e também produzir conteúdo de maneira responsável.
A familiaridade com dispositivos digitais, especialmente entre os mais jovens, não garante autonomia crítica. Da mesma forma, dificuldades técnicas enfrentadas por gerações mais velhas podem ampliar vulnerabilidades. O desafio, portanto, não é apenas tecnológico, mas educativo e cultural.
Combater a desinformação não se resume à checagem de fatos. Exige regulação de plataformas e o fortalecimento de uma cultura crítica, capaz de sustentar o diálogo, a pluralidade e o compromisso com a realidade compartilhada. Em última instância, trata-se de preservar as condições básicas para o exercício da cidadania.
Em tempos de hiperconexão, pensar deixou de ser um ato automático e se tornou uma escolha. E talvez uma das mais importantes do nosso tempo.