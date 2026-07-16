"Grande Sertão: Veredas" e os 70 anos de travessia

Num outro momento, o autor relata: “16 de julho de 1956. Surpreende o mercado com o lançamento de outro livro volumoso, 'Grande sertão: Veredas', seu primeiro romance. É a história de Riobaldo, que narra sua vida de jagunço e sua paixão por Diadorim” (Nossa, 2026, p.24).





Por que "Grande Sertão: Veredas"? João Guimarães Rosa responde: “Porque o sertão está dentro da gente. Cada um tem o seu sertão. Tem uns que têm um sertão pequeninho, tem outros que têm um sertão grande. Cada um sabe qual é o seu. Você tem que viver de acordo com o seu sertão” (Rosa in Nossa, 2026, p. 323).





Segundo Willi Bolle: “A tese aqui discutida é que o romance de Guimarães Rosa é o mais detalhado estudo de um dos problemas cruciais do Brasil: a falta de entendimento entre a classe dominante e as classes populares, o que constitui um sério obstáculo para a verdadeira emancipação do país. Ao comparar o 'Grande Sertão: Veredas' com os referidos ensaios sociológicos e historiográficos, cheguei à conclusão de que esse livro é o romance de formação do Brasil. [...] Eis precisamente também a proposta de Guimarães Rosa, no explosivo contexto social latino-americano; e por isso o seu 'Grande Sertão: Veredas' merece ser qualificado como uma inovação que, dessa forma, não existe em nenhum outro livro sobre o Brasil. É o romance de formação do país, na medida em que o autor, através da invenção de linguagem, refinou o médium para este país se pensar a si mesmo” (Bolle, 2023, p. 11-12).





De 18 de novembro a 20 de dezembro de 1985, em 25 capítulos, a TV Globo, que comemorava 20 anos de existência, exibiu a minissérie "Grande Sertão: Veredas", livremente inspirada no romance homônimo. Considerada “inadaptável” por sua complexidade narrativa, a minissérie foi bem aceita pelo público e tornou-se um clássico da TV brasileira.