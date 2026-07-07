"A literatura dá conta de uma dimensão subjetiva da vida", afirma Itamar Vieira Junior, autor de Torto Arado, em visita a Vitória

Essa foi a pergunta que norteou o debate levantado pelo baiano Itamar Vieira Junior, neste último sábado (04), no Sesc Glória. Em sua primeira visita a Vitória para falar de literatura, o autor de obras como “Coração sem medo”, “Salvar o fogo” e “Torto Arado” - este último com mais de 1 milhão de cópias vendidas - trouxe a palestra “Ficção ou realidade?”.





No debate, falou sobre como narrativas literárias, ainda que fictícias, fazem sucesso pela semelhança com nossas próprias vivências.