Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

  • Início
  • HZ
  • Cultura
  • Veja quais são os livros mais disputados da Biblioteca Transcol e encontre sua próxima leitura
Grande Vitória

Veja quais são os livros mais disputados da Biblioteca Transcol e encontre sua próxima leitura

Dos clássicos aos best sellers, as bibliotecas espalhadas pelos terminais do Transcol na Grande Vitória já registraram mais de 46 mil empréstimos no último ano
Yasmin Spiegel

Yasmin Spiegel

Publicado em 03 de Julho de 2026 às 10:34

Biblioteca Transcol é ferramenta de democratização do acesso à leitura
Biblioteca Transcol é ferramenta de democratização do acesso à leitura Créditos: Farley José

Quem usa ônibus sabe: às vezes, a viagem parece durar uma temporada inteira da sua série favorita. Entre um terminal e outro, o tempo pode passar devagar. Mas, no Espírito Santo, muita gente descobriu um jeito diferente de encurtar esse percurso: mergulhando em um bom livro.


E público para isso não falta. Mais de 340 mil capixabas dependem do transporte coletivo para ir e voltar do trabalho, segundo o último Censo do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Para boa parte dessas pessoas, a rotina inclui longos trajetos entre ônibus e terminais.


É justamente nesse intervalo entre um compromisso e outro que entram as Bibliotecas Transcol. Instaladas nos terminais do sistema, elas foram criadas para transformar o tempo de espera e de deslocamento em uma oportunidade de colocar a leitura em dia.


E a iniciativa tem dado certo. Às vésperas de completar um ano do retorno da Biblioteca Transcol de Jardim América, primeira unidade reinaugurada em 15 de julho de 2025, o projeto já contabiliza 46.238 empréstimos de livros e 17.476 leitores cadastrados, mostrando que, para muitos passageiros, a viagem ganhou um novo companheiro.


Entre esses mais de 17 mil leitores, os jovens adultos de 20 a 34 anos lideram o ranking, representando 37,6% do público. As mulheres também são maioria: elas correspondem a 67,62% dos usuários cadastrados.

Livros mais procurados

Na hora da escolha do acervo, critérios técnicos foram utilizados, com referência na Câmara Brasileira do Livro e participação de bibliotecários da Biblioteca Pública Estadual e da equipe do projeto. A prioridade ficou com títulos de alta circulação, best-sellers nacionais, clássicos da literatura brasileira, obras capixabas e livros relacionados a ações afirmativas e diversidade.

Recentemente, a biblioteca passou a incorporar sugestões dos próprios leitores, enviadas pelas redes sociais e por um formulário online. Como resultado, 630 novos exemplares chegaram ao acervo.

E, dentre os livros mais procurados, a preferência fica com os romances contemporâneos, thrillers psicológicos e literatura jovem-adulta. Títulos como A empregada: bem-vindo à família, de Freida McFadden, A hipótese do amor, de Ali Hazelwood, A biblioteca da meia-noite, de Matt Haig, e Verity, de Colleen Hoover, são as obras mais procuradas da biblioteca.

Também se destacam romances voltados ao público jovem, como os de Lynn Painter, além de títulos de suspense psicológico como A paciente silenciosa, de Alex Michaelides, e Nunca minta, também de Freida McFadden. Há ainda presença relevante de literatura brasileira e clássicos, como Tudo é rio, de Carla Madeira, e A hora da estrela, de Clarice Lispector.

Mas, para além dos títulos mais badalados, outros livros valem muito a pena e merecem toda atenção. Se você está de passagem pelos terminais e na dúvida do que ler, confira algumas opções disponíveis:

1. O perigo de estar lúcida, de Rosa Montero

O perigo de estar lúcida, de Rosa Montero
O perigo de estar lúcida, de Rosa Montero Créditos: Divulgação/Editora Todavia

O livro fala como a criatividade e a instabilidade mental podem estar mais relacionadas entre si do que se imagina. Rosa Montero, um dos principais nomes da literatura espanhola contemporânea, utiliza como base sua experiência pessoal e também a leitura de livros sobre psicologia, neurociência e literatura, além de memórias de grandes escritores, pensadores e artistas. 

Inclusive, o livro é uma recomendação da cantora Marina Sena que, em entrevista ao podcast de Erika Hilton, falou sobre como a obra aborda o fato de um artista, por muitas vezes, não se sentir pertencente a lugar algum.

2. Três, de Valérie Perrin

Três, de Valérie Perrin
Três, de Valérie Perrin Créditos: Divulgação/ Intrínseca

O livro fala sobre a história de Adrien, Étienne e Nina. Eles se conheceram na escola aos dez anos, em Borgonha, interior da França, no ano de 1986. Rapidamente se tornaram inseparáveis, apesar das personalidades totalmente diferentes entre si. Entretanto, à medida que vão crescendo, o laço de amizade se afrouxa e, trinta anos depois, todos são estranhos uns para os outros.

Porém, quando um carro é encontrado num lago, Virginie, uma jornalista, começa a investigar a fundo a relação entre os três amigos. Boa opção para quem busca um livro cheio de reviravoltas.

3. Coisa de Rico, de Michel Alcoforado

Coisa de Rico, de Michel Alcoforado
Coisa de Rico, de Michel Alcoforado Créditos: Divulgação/Editora Todavia

Não tem jeito: quando o assunto é o estilo de vida dos super-ricos, pode ser difícil encontrar alguém que não fique curioso, ainda mais num país tão marcado por desigualdades quanto o Brasil. Neste livro, o sociólogo Michel Alcoforado traz várias histórias que falam dos bastidores da elite brasileira e de como, para alguns, o mais importante não é nem ser, mas sim, fingir muito bem para fazer parte deste grupo seleto. 

4. Se não eu, quem vai fazer você feliz?, de Graziela Gonçalves

Se não eu, quem vai fazer você feliz?, de Graziela Gonçalves
Se não eu, quem vai fazer você feliz?, de Graziela Gonçalves Créditos: Divulgação/Editora Paralela

A obra fala sobre a história de amor de quase 20 anos vivida por Chorão, vocalista da banda Charlie Brown Jr., e Graziela Gonçalves, a Grazon. A escrita lembra um livro de memórias, com diversos detalhes que prometem emocionar os fãs da banda, como detalhes da composição das músicas, dos bastidores das turnês e também dos últimos dias do cantor.

5. Todo mundo tem mãe, Catarina, de Carla Guerson

Todo mundo tem mãe, Catarina, de Carla Guerson
Todo mundo tem mãe, Catarina, de Carla Guerson Créditos: Divulgação/Editora Reformatório

Neste livro, a capixaba Carla Guerson fala sobre Catarina, que cresceu com a avó depois de perder os pais bem cedo. A história da protagonista começa no momento em que ouve na escola que “Todo mundo tem mãe, Catarina”, o que a faz questionar sobre sua história, dando início a uma obra sensível, que convida à reflexão sobre relações familiares, construção de identidade e rompimento de ciclos. 

6. A Vegetariana, de Han Kang

A Vegetariana, de Han Kang
A Vegetariana, de Han Kang Créditos: Divulgação/Editora Todavia

Em A Vegetariana, livro da autora Han Kang, escritora sul-coreana contemplada com o Nobel de Literatura em 2024, podemos conhecer a história de Yeonghye, uma dona de casa que repentinamente decide parar de comer carne. O acontecimento marca o início de um comportamento muito peculiar da personagem, que impacta na vida de todos ao seu redor.

Um fato curioso sobre a obra é de que o ponto de vista da própria Yeonghye não é apresentado nenhuma vez, com a história sendo contada em três atos e por três pontos de vista diferentes: o de seu marido, de seu cunhado e, por fim, de sua irmã. 

Crianças lendo na Biblioteca Transcol de Laranjeiras
Foto por Julia Felberg

Biblioteca Transcol 


Funcionamento de segunda à sexta

8h às 20h

Presente nos terminais Transcol de Campo Grande, Carapina, Ibes, Itacibá, Itaparica, Jacaraípe, Jardim América, Laranjeiras, São Torquato e Vila Velha

Empréstimo gratuito de livros mediante cadastro feito no formulário https://registro.bibliotecatranscol.com.br/

Veja Também 

Imagem de destaque

Dos filmes às novas temporadas: 5 estreias imperdíveis da Netflix em julho de 2026

Imagem de destaque

Livraria à beira mar reúne 26 artistas brasileiros em exposição fotográfica em Iriri

Bernardo Fonseca coleciona discos desde a infância, com mais de 40 mil exemplares na coleção.

Até do Bruno Mars! Colecionador do ES reúne 40 mil discos de vinil e leva formato para festas e feiras

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Literatura Livros Literatura Capixaba
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Cachorro preso em rede de drenagem é resgatado após morador entrar em tubulação em Cariacica
Cachorro é resgatado após ficar preso em tubulação de água em Cariacica; vídeo
Criança, tela, tablet, tecnologia, exposição às telas
Quase 1 milhão de lares capixabas não têm computador nem tablet, aponta IBGE
Imagem de destaque
Jovem é esfaqueada pelo marido e salva pela sogra em Linhares

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados