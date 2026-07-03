Veja quais são os livros mais disputados da Biblioteca Transcol e encontre sua próxima leitura

Quem usa ônibus sabe: às vezes, a viagem parece durar uma temporada inteira da sua série favorita. Entre um terminal e outro, o tempo pode passar devagar. Mas, no Espírito Santo, muita gente descobriu um jeito diferente de encurtar esse percurso: mergulhando em um bom livro.
E público para isso não falta. Mais de 340 mil capixabas dependem do transporte coletivo para ir e voltar do trabalho, segundo o último Censo do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Para boa parte dessas pessoas, a rotina inclui longos trajetos entre ônibus e terminais.
É justamente nesse intervalo entre um compromisso e outro que entram as Bibliotecas Transcol. Instaladas nos terminais do sistema, elas foram criadas para transformar o tempo de espera e de deslocamento em uma oportunidade de colocar a leitura em dia.
E a iniciativa tem dado certo. Às vésperas de completar um ano do retorno da Biblioteca Transcol de Jardim América, primeira unidade reinaugurada em 15 de julho de 2025, o projeto já contabiliza 46.238 empréstimos de livros e 17.476 leitores cadastrados, mostrando que, para muitos passageiros, a viagem ganhou um novo companheiro.
Entre esses mais de 17 mil leitores, os jovens adultos de 20 a 34 anos lideram o ranking, representando 37,6% do público. As mulheres também são maioria: elas correspondem a 67,62% dos usuários cadastrados.
Livros mais procurados
Na hora da escolha do acervo, critérios técnicos foram utilizados, com referência na Câmara Brasileira do Livro e participação de bibliotecários da Biblioteca Pública Estadual e da equipe do projeto. A prioridade ficou com títulos de alta circulação, best-sellers nacionais, clássicos da literatura brasileira, obras capixabas e livros relacionados a ações afirmativas e diversidade.
Recentemente, a biblioteca passou a incorporar sugestões dos próprios leitores, enviadas pelas redes sociais e por um formulário online. Como resultado, 630 novos exemplares chegaram ao acervo.
E, dentre os livros mais procurados, a preferência fica com os romances contemporâneos, thrillers psicológicos e literatura jovem-adulta. Títulos como A empregada: bem-vindo à família, de Freida McFadden, A hipótese do amor, de Ali Hazelwood, A biblioteca da meia-noite, de Matt Haig, e Verity, de Colleen Hoover, são as obras mais procuradas da biblioteca.
Também se destacam romances voltados ao público jovem, como os de Lynn Painter, além de títulos de suspense psicológico como A paciente silenciosa, de Alex Michaelides, e Nunca minta, também de Freida McFadden. Há ainda presença relevante de literatura brasileira e clássicos, como Tudo é rio, de Carla Madeira, e A hora da estrela, de Clarice Lispector.
Mas, para além dos títulos mais badalados, outros livros valem muito a pena e merecem toda atenção. Se você está de passagem pelos terminais e na dúvida do que ler, confira algumas opções disponíveis:
1. O perigo de estar lúcida, de Rosa Montero
O livro fala como a criatividade e a instabilidade mental podem estar mais relacionadas entre si do que se imagina. Rosa Montero, um dos principais nomes da literatura espanhola contemporânea, utiliza como base sua experiência pessoal e também a leitura de livros sobre psicologia, neurociência e literatura, além de memórias de grandes escritores, pensadores e artistas.
Inclusive, o livro é uma recomendação da cantora Marina Sena que, em entrevista ao podcast de Erika Hilton, falou sobre como a obra aborda o fato de um artista, por muitas vezes, não se sentir pertencente a lugar algum.
2. Três, de Valérie Perrin
O livro fala sobre a história de Adrien, Étienne e Nina. Eles se conheceram na escola aos dez anos, em Borgonha, interior da França, no ano de 1986. Rapidamente se tornaram inseparáveis, apesar das personalidades totalmente diferentes entre si. Entretanto, à medida que vão crescendo, o laço de amizade se afrouxa e, trinta anos depois, todos são estranhos uns para os outros.
Porém, quando um carro é encontrado num lago, Virginie, uma jornalista, começa a investigar a fundo a relação entre os três amigos. Boa opção para quem busca um livro cheio de reviravoltas.
3. Coisa de Rico, de Michel Alcoforado
Não tem jeito: quando o assunto é o estilo de vida dos super-ricos, pode ser difícil encontrar alguém que não fique curioso, ainda mais num país tão marcado por desigualdades quanto o Brasil. Neste livro, o sociólogo Michel Alcoforado traz várias histórias que falam dos bastidores da elite brasileira e de como, para alguns, o mais importante não é nem ser, mas sim, fingir muito bem para fazer parte deste grupo seleto.
4. Se não eu, quem vai fazer você feliz?, de Graziela Gonçalves
A obra fala sobre a história de amor de quase 20 anos vivida por Chorão, vocalista da banda Charlie Brown Jr., e Graziela Gonçalves, a Grazon. A escrita lembra um livro de memórias, com diversos detalhes que prometem emocionar os fãs da banda, como detalhes da composição das músicas, dos bastidores das turnês e também dos últimos dias do cantor.
5. Todo mundo tem mãe, Catarina, de Carla Guerson
Neste livro, a capixaba Carla Guerson fala sobre Catarina, que cresceu com a avó depois de perder os pais bem cedo. A história da protagonista começa no momento em que ouve na escola que “Todo mundo tem mãe, Catarina”, o que a faz questionar sobre sua história, dando início a uma obra sensível, que convida à reflexão sobre relações familiares, construção de identidade e rompimento de ciclos.
6. A Vegetariana, de Han Kang
Em A Vegetariana, livro da autora Han Kang, escritora sul-coreana contemplada com o Nobel de Literatura em 2024, podemos conhecer a história de Yeonghye, uma dona de casa que repentinamente decide parar de comer carne. O acontecimento marca o início de um comportamento muito peculiar da personagem, que impacta na vida de todos ao seu redor.
Um fato curioso sobre a obra é de que o ponto de vista da própria Yeonghye não é apresentado nenhuma vez, com a história sendo contada em três atos e por três pontos de vista diferentes: o de seu marido, de seu cunhado e, por fim, de sua irmã.
Biblioteca Transcol
Funcionamento de segunda à sexta
8h às 20h
Presente nos terminais Transcol de Campo Grande, Carapina, Ibes, Itacibá, Itaparica, Jacaraípe, Jardim América, Laranjeiras, São Torquato e Vila Velha
Empréstimo gratuito de livros mediante cadastro feito no formulário https://registro.bibliotecatranscol.com.br/