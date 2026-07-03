Veja quais são os livros mais disputados da Biblioteca Transcol e encontre sua próxima leitura

Quem usa ônibus sabe: às vezes, a viagem parece durar uma temporada inteira da sua série favorita. Entre um terminal e outro, o tempo pode passar devagar. Mas, no Espírito Santo, muita gente descobriu um jeito diferente de encurtar esse percurso: mergulhando em um bom livro.





E público para isso não falta. Mais de 340 mil capixabas dependem do transporte coletivo para ir e voltar do trabalho, segundo o último Censo do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Para boa parte dessas pessoas, a rotina inclui longos trajetos entre ônibus e terminais.





É justamente nesse intervalo entre um compromisso e outro que entram as Bibliotecas Transcol. Instaladas nos terminais do sistema, elas foram criadas para transformar o tempo de espera e de deslocamento em uma oportunidade de colocar a leitura em dia.





E a iniciativa tem dado certo. Às vésperas de completar um ano do retorno da Biblioteca Transcol de Jardim América, primeira unidade reinaugurada em 15 de julho de 2025, o projeto já contabiliza 46.238 empréstimos de livros e 17.476 leitores cadastrados, mostrando que, para muitos passageiros, a viagem ganhou um novo companheiro.





Entre esses mais de 17 mil leitores, os jovens adultos de 20 a 34 anos lideram o ranking, representando 37,6% do público. As mulheres também são maioria: elas correspondem a 67,62% dos usuários cadastrados.