Preso segundo suspeito de matar mãe e filha a golpes de facão na Serra

Um homem de 46 anos foi preso no bairro Nova Esperança, em Cariacica, suspeito de envolvimento no assassinato de Michele Germano de Sales, de 40 anos, e da filha dela, Milena de Paula Silva Germano Sales, de 24. O crime aconteceu no dia 16 de maio, no bairro Residencial Centro da Serra, na Serra.





A prisão foi realizada na quinta-feira (2) pela Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Mulher (DHPM), com apoio da Coordenadoria de Recursos Especiais (Core).





Segundo a Polícia Civil, mais detalhes sobre a prisão e o andamento das investigações serão divulgados em uma coletiva de imprensa marcada para esta sexta-feira (3).





Este é o segundo suspeito preso pelo duplo homicídio. Outro investigado já havia sido detido no dia 18 de maio, no bairro Jardim Limoeiro, também na Serra.