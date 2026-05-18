Preso suspeito de matar mãe e filha a golpes de facão na Serra

Foi preso na manhã desta segunda-feira (18) o suspeito de matar mãe e filha a golpes de facão na madrugada de sábado (16), no bairro Residencial Centro da Serra, na Serra. As vítimas foram identificadas como Michele Germano Sales, de 40 anos, e Milena de Paula Silva Germano, de 24.





A prisão foi realizada pela Delegacia de Homicídio e Proteção à Mulher (DHPM) no bairro Jardim Limoeiro.





Imagens de câmeras de videomonitoramento da região mostraram o suspeito correndo atrás de Michele às 4h37. Um minuto depois, às 4h38, ele aparece voltando sozinho, caminhando pela rua.