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Crime brutal

Preso suspeito de matar mãe e filha a golpes de facão na Serra

A prisão foi realizada pela Delegacia de Homicídio e Proteção à Mulher (DHPM) no bairro Jardim Limoeiro

Publicado em 18 de Maio de 2026 às 12:18

Públicado em 

18 mai 2026 às 12:18
Vilmara Fernandes

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Vilmara Fernandes

Foi preso na manhã desta segunda-feira (18) o suspeito de matar mãe e filha a golpes de facão na madrugada de sábado (16), no bairro Residencial Centro da Serra, na Serra. As vítimas foram identificadas como Michele Germano Sales, de 40 anos, e Milena de Paula Silva Germano, de 24.


A prisão foi realizada pela Delegacia de Homicídio e Proteção à Mulher (DHPM) no bairro Jardim Limoeiro. 


Imagens de câmeras de videomonitoramento da região mostraram o suspeito correndo atrás de Michele às 4h37. Um minuto depois, às 4h38, ele aparece voltando sozinho, caminhando pela rua.

Não há informações ainda sobre o nome do suspeito e suas ligações com as mulheres assassinadas. 


Inicialmente chegou a ser apontado que o crime poderia ter sido cometido pelo companheiro de Michele. E que ele teria um caso extraconjugal com uma terceira mulher.

Vilmara Fernandes

E jornalista de A Gazeta desde 1996. Antes atuou em A Tribuna. Foi reporter nas editorias de Politica, Cidades e Pauta. Foi Editora de Pauta e Chefe de Reportagem. Desde 2007, atua como reporter especial com foco em materias investigativas em diversas areas.

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