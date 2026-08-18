Menina de 6 anos salva mãe de tentativa de feminicídio em Cariacica

Uma mulher de 27 anos foi salva pela própria filha, de 6 anos, após ser atacada pelo companheiro, de 24, com um facão enquanto dormia na madrugada desta terça-feira (18), no bairro Flexal II, em Cariacica. A vítima conseguiu fugir para a casa da mãe, mas foi perseguida pelo agressor.





Segundo a mulher, o ataque teria sido motivado por ciúmes. O nome do suspeito não está sendo divulgado para preservar a identidade da criança e da vítima.





A Polícia Militar informou que foi acionada pelo Ciodes (190). Quando os militares chegaram ao local, a mulher gritou por socorro e correu em direção à viatura. Os policiais perceberam que ela era perseguida por um homem armado com um facão.





Os militares deram ordem para que o suspeito soltasse o facão, mas, inicialmente, ele se recusou. Pouco depois, porém, deixou o objeto no chão.





A vítima contou aos policiais que dormia quando o companheiro tentou atacá-la com o facão. A filha dela presenciou a situação e interveio, permitindo que a mulher conseguisse fugir para a casa da mãe, no mesmo bairro.





No entanto, o homem perseguiu a companheira até o local.





Conforme o relato dos policiais que atenderam a ocorrência, o suspeito estava bastante alterado. Ele foi levado para a Delegacia Regional de Cariacica, onde seria ouvido pelo delegado de plantão na manhã desta terça-feira.





Ainda segundo a Polícia Militar, enquanto era conduzido na viatura, o homem afirmou que mataria a vítima quando saísse da cadeia.





A mulher sofreu ferimentos e foi encaminhada ao Pronto Atendimento de Alto Lage, em Cariacica. Após receber atendimento médico, ela foi liberada.





A Polícia Civil informou que o homem foi autuado em flagrante por injúria qualificada, ameaça qualificada e tentativa de feminicídio qualificada com emprego de meio cruel ou que possa resultar perigo comum e por ser praticado em descumprimento das medidas protetivas de urgência previstas na Lei Maria da Penha. Ele foi encaminhado para o Centro de Triagem, localizado no Complexo Penitenciário Rodrigo Figueiredo da Rosa.