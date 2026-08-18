AGazeta

AGazeta

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Ataque com facão

Menina de 6 anos salva mãe de tentativa de feminicídio em Cariacica

Segundo a PM, mulher de 27 anos conseguiu fugir para a casa da mãe, mas foi perseguida pelo companheiro; suspeito teria dito que mataria a vítima quando saísse da cadeia

Publicado em 18 de Agosto de 2026 às 09:00

Jaciele Simoura

Jaciele Simoura

Publicado em 

18 ago 2026 às 09:00

Uma mulher de 27 anos foi salva pela própria filha, de 6 anos, após ser atacada pelo companheiro, de 24, com um facão enquanto dormia na madrugada desta terça-feira (18), no bairro Flexal II, em Cariacica. A vítima conseguiu fugir para a casa da mãe, mas foi perseguida pelo agressor.


Segundo a mulher, o ataque teria sido motivado por ciúmes. O nome do suspeito não está sendo divulgado para preservar a identidade da criança e da vítima.


A Polícia Militar informou que foi acionada pelo Ciodes (190). Quando os militares chegaram ao local, a mulher gritou por socorro e correu em direção à viatura. Os policiais perceberam que ela era perseguida por um homem armado com um facão.


Os militares deram ordem para que o suspeito soltasse o facão, mas, inicialmente, ele se recusou. Pouco depois, porém, deixou o objeto no chão.


A vítima contou aos policiais que dormia quando o companheiro tentou atacá-la com o facão. A filha dela presenciou a situação e interveio, permitindo que a mulher conseguisse fugir para a casa da mãe, no mesmo bairro.


No entanto, o homem perseguiu a companheira até o local.


Conforme o relato dos policiais que atenderam a ocorrência, o suspeito estava bastante alterado. Ele foi levado para a Delegacia Regional de Cariacica, onde seria ouvido pelo delegado de plantão na manhã desta terça-feira.


Ainda segundo a Polícia Militar, enquanto era conduzido na viatura, o homem afirmou que mataria a vítima quando saísse da cadeia.


A mulher sofreu ferimentos e foi encaminhada ao Pronto Atendimento de Alto Lage, em Cariacica. Após receber atendimento médico, ela foi liberada.


Polícia Civil informou que o homem foi autuado em flagrante por injúria qualificada, ameaça  qualificada e tentativa de feminicídio qualificada com emprego de meio cruel ou que possa resultar perigo comum e por ser praticado em descumprimento das medidas protetivas de urgência previstas na Lei Maria da Penha. Ele foi encaminhado para o Centro de Triagem, localizado no Complexo Penitenciário Rodrigo Figueiredo da Rosa.      

Veja Também 

Imagem de destaque

CBN Vitória ao vivo: como vai funcionar o primeiro hospital veterinário do ES

Imagem de destaque

Entenda por que o número de candidatos a deputado federal caiu no ES

Palácio do Planalto

Veja o perfil dos candidatos à Presidência da República

este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Cariacica Polícia Civil Polícia Militar Grande Vitória
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Juliano Floss e Marina Sena no reencontro após a final do BBB 26
Juliano Floss anuncia fim de namoro com Marina Sena
João Fonseca
João Fonseca alega dores e desiste do Masters 1000 de Cincinatti
Imagem de destaque
Laura Cardoso foi um exemplo de mulher e de artista, diz Fernanda Torres

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados