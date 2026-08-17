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Acidente

Motociclista e garupa ficam feridos após moto bater contra portão em Colatina

Publicado em

17 ago 2026 às 11:30

Um motociclista de 26 anos e um jovem de 18, que estava na garupa, ficaram feridos após a moto em que estavam bater contra o portão de uma residência no bairro Operário, em Colatina, no Noroeste do Espírito Santo, na madrugada desta segunda-feira (17).


Uma câmera de segurança registrou o momento em que a motocicleta atinge o portão. Com o impacto, o garupa é lançado ao chão, enquanto o condutor permanece desacordado sobre a motocicleta (assista acima).


Segundo a Polícia Militar, os dois foram socorridos pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/192) e encaminhados ao Hospital Estadual Sílvio Avidos. A PM informou que não foi possível obter informações sobre as circunstâncias do acidente devido ao estado de saúde das vítimas.

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Adrielle Mariana

Repórter / [email protected]
Adrielle Mariana
Trânsito

Batida de frente entre dois carros deixa seis feridos na ES 379, em Iúna

Publicado em 17/08/2026 às 11:52
Acidente na ES 379, em Iúna
Acidente na ES 379, em Iúna tvpluenzy

Um Toyota Corolla e um Volkswagen Gol bateram de frente na noite de domingo (16), na ES 379, na zona rural de Iúna, na Região do Caparaó do Espírito Santo. Segundo informações da Polícia Militar, seis pessoas ficaram feridas e foram encaminhadas ao Pronto Atendimento de Irupi.


De acordo com a PM, o Corolla seguia no sentido Irupi, enquanto o Gol trafegava no sentido contrário. No Gol estava apenas o motorista, de 41 anos. Já no Corolla estavam o motorista, de 42 anos, e quatro passageiros, de 28, 40, 48 e 76 anos. As vítimas foram socorridas e levadas para o Pronto Atendimento de Irupi. O estado de saúde delas não foi informado.


Questionados sobre as causas da batida, os dois motoristas disseram não saber explicar o que provocou o acidente. Eles relataram apenas que, ao fazerem a curva, sentiram o impacto entre os veículos.


A Polícia Militar ofereceu aos dois motoristas o teste do bafômetro, mas ambos se recusaram a realizá-lo. Segundo os militares, nenhum deles apresentava sinais ou sintomas característicos de embriaguez. O Corpo de Bombeiros informou que também foi acionado, mas, quando chegou ao local, as vítimas já haviam sido socorridas por populares.

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Beatriz Caliman

Repórter / [email protected]
Beatriz Caliman
Acidente

Motociclista é resgatado após queda de 8 metros em ponte de Alegre; veja vídeo

Publicado em 16/08/2026 às 16:35

Um motociclista perdeu o controle da direção e caiu de uma ponte de aproximadamente 8 metros de altura na zona rural de Alegre, no Sul do Espírito Santo. O acidente ocorreu na manhã deste domingo (16). O resgate da vítima precisou ser realizado pelo Corpo de Bombeiros (veja no vídeo acima)


Em nota, a corporação informou que, devido à dificuldade de chegar ao local em que o motociclista estava, foi necessária a construção de um acesso, utilizando técnicas de salvamento em altura para a operação.


Após ser resgatada do local de risco, a vítima foi levada para uma área segura e encaminhada para unidade hospitalar de referência para avaliação médica. De acordo com os bombeiros, o motociclista apresentava suspeita de fraturas na tíbia e na fíbula, além de possíveis fraturas nas costelas.

Resgate da vítima precisou ser realizado pelo Corpo de Bombeiros Corpo de Bombeiros de Guaçuí
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André Borghi

Repórter / [email protected]
André Borghi
Meteorologia

Defesa Civil alerta para chuva persistente e alagamentos na Grande Vitória

Publicado em 16/08/2026 às 15:20

A Defesa Civil Estadual emitiu um alerta para possibilidade de chuva persistente e alagamentos em Vitória, Vila Velha e Cariacica, na Grande Vitória. O aviso é válido até as 19h deste domingo (16).


A orientação é para que a população redobre a atenção e evite transitar ou permanecer em vias sujeitas a alagamentos.


Em caso de emergência, a Defesa Civil orienta que a população acione o Corpo de Bombeiros pelo número 193.

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Redação de A Gazeta

/ [email protected]
Redação de A Gazeta
Curva do Saldanha

Policial militar se envolve em acidente de carro em Vitória

Publicado em 16/08/2026 às 13:23
PM bate carro em poste na Curva do Saldanha
PM bate carro em poste na Curva do Saldanha Álvaro Guaresqui

Um policial militar bateu o carro contra um poste na Curva do Saldanha, em Vitória, na manhã deste domingo (16). O repórter Álvaro Guaresqui, da TV Gazeta, apurou que o policial retornava da Corrida do Soldado, evento de corrida de rua, quando ocorreu o acidente.


Ele foi socorrido e levado para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE), em Vitória. Não há informações sobre o estado de saúde do policial nem sobre as circunstâncias que provocaram o acidente.

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Jaciele Simoura

Reporter / [email protected]
Jaciele Simoura
Violência

Briga em bar termina com homem esfaqueado em Vitória

Publicado em 16/08/2026 às 11:31

Um homem de 42 anos foi esfaqueado durante uma briga em um bar no Morro da Capixaba, em Vitória, na noite de sábado (15). Segundo a Polícia Militar, testemunhas relataram que o suspeito do crime seria primo da vítima.


De acordo com a corporação, o homem estava no bar consumindo bebidas alcoólicas quando começou uma confusão. Durante a briga, o suspeito teria pegado uma faca e atingido a vítima na barriga. Depois, fugiu do local.


A vítima foi socorrida e levada para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE), em Vitória, onde passou por cirurgia. A Polícia Civil informou que o caso é investigado pela Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vitória. Até o momento, ninguém foi detido. 
(Com informações de Álvaro Guaresqui, da TV Gazeta)

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Jaciele Simoura

Reporter / [email protected]
Jaciele Simoura
Loteria

Lotofácil 3763 sorteia dezenas; veja o resultado

Publicado em 16/08/2026 às 11:06
Sorteio das loterias Caixa neste domingo, 16 de agosto de 2026

A Lotofácil sorteou, neste domingo (16), as quinze dezenas do concurso 3763. 


Os números sorteados foram: 14 - 17 - 21 - 09 - 22 - 01 - 05 - 02 - 04 - 03 - 23 - 24 - 20 - 08 - 15.


Segundo a Caixa Econômica Federal, o prêmio principal saiu para um jogador de Sâo José do Rio Preto, em São Paulo. O bilhete foi uma aposta simples, que custa R$ 3,50, e o apostador faturou R$ 1.705.616,41.

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Redação de A Gazeta

/ [email protected]
Redação de A Gazeta
Loteria

Mega-Sena 3045 sorteia dezenas; veja o resultado

Publicado em 16/08/2026 às 11:02
Sorteio das loterias Caixa neste domingo, 16 de agosto de 2026

A Mega-Sena sorteou, neste domingo (16), as seis dezenas do concurso 3045. O prêmio principal é de R$ 36,9 milhões.


Os números sorteados foram: 23 -29 - 33 - 42 - 43 - 57.


Segundo a Caixa Econômica Federal, ninguém acertou as dezenas e o prêmio está acumulado em R$ 45 milhões para o próximo sorteio. Uma aposta do Espírito Santo fez a a quina e faturou quase R$ 90 mil.

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Redação de A Gazeta

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Redação de A Gazeta
Luto na PM

Soldado da PM morto em ação policial é velado em Cachoeiro

Publicado em 16/08/2026 às 09:09
Soldado da PM é morto por foragido durante operação policial em Cachoeiro
Soldado da PM é morto por foragido durante operação policial em Cachoeiro Reprodução/ PMES

O corpo do soldado Paulo Henrique Carvalho Faccin é velado desde a madrugada deste domingo (16) no 9º Batalhão da Polícia Militar de Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo.  


De acordo com o comandante da unidade, tenente-coronel Nério Pereira da Silva Filho, o corpo será levado em um caminhão dos Bombeiros, por volta das 15h, até o cemitério do bairro Aeroporto. O sepultamento está previsto para as 16h. 


O soldado, de 28 anos, foi morto por um foragido da Justiça durante uma ação policial no bairro São Luiz Gonzaga, na tarde sábado (15).  Ele atuava no 9º Batalhão da PM e e fazia parte da turma do Curso de Formação de Soldados de 2024.

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Soldado da PM é morto por foragido durante operação policial em Cachoeiro

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Beatriz Caliman

Repórter / [email protected]
Beatriz Caliman
Bairro Limão

Incêndio em vegetação assusta moradores de Aracruz

Publicado em 15/08/2026 às 16:56

Mais um incêndio em área de vegetação assustou moradores de Aracruz, no Norte do Espírito Santo. Na noite de sexta-feira (14), por volta das 18h, o Corpo de Bombeiros foi acionado para combater o fogo em uma área de mata no bairro Limão. Recentemente, no último dia 10 de agosto, outro incêndio de grandes proporções foi registrado no município, em uma aldeia indígena.


No local, as equipes se dividiram e realizaram o combate em diferentes frentes. As chamas foram extintas nas áreas mais críticas para a segurança dos moradores.


O relevo irregular dificultou o combate de alguns focos. A área segue sob monitoramento e, até o momento, não há informações de reicidência das chamas. 

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Ghenis Carlos

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Ghenis Carlos
Estavam em van

Prefeito de Guarapari e familiares sofrem acidente a caminho de Pedra Azul

Publicado em 15/08/2026 às 15:55

O prefeito de Guarapari Rodrigo Borges sofreu um acidente neste sábado (15) quando seguia, junto com seus familiares, para Pedra Azul, em Domingos Martins.


Segundo nota divulgada pela prefeitura, Rodrigo e os familiares estavam em uma van, contratada com motorista particular, quando o veículo se envolveu em um acidente na BR 262.


Ainda de acordo com a nota, o prefeito e os demais ocupantes estão bem, e não houve registro de ferimentos de maior gravidade. "Todos estão em segurança e recebendo a assistência necessária".


As primeiras informações são de que a van e um carro de passeio bateram. No outro carro, pelo menos o motorista ficou ferido. Quando a equipe de resgate chegou, o motorista ainda estava dentro do veículo.

Rodrigo Borges sofreu acidente neste sábado na BR 262, a caminho de Pedra Azul Reprodução

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