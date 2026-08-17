Motociclista e garupa ficam feridos após moto bater contra portão em Colatina

Um motociclista de 26 anos e um jovem de 18, que estava na garupa, ficaram feridos após a moto em que estavam bater contra o portão de uma residência no bairro Operário, em Colatina, no Noroeste do Espírito Santo, na madrugada desta segunda-feira (17).





Uma câmera de segurança registrou o momento em que a motocicleta atinge o portão. Com o impacto, o garupa é lançado ao chão, enquanto o condutor permanece desacordado sobre a motocicleta (assista acima).





Segundo a Polícia Militar, os dois foram socorridos pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/192) e encaminhados ao Hospital Estadual Sílvio Avidos. A PM informou que não foi possível obter informações sobre as circunstâncias do acidente devido ao estado de saúde das vítimas.