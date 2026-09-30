Termômetro chega aos 42°C e surpreende moradores em Cachoeiro

Quem passou pelo bairro Gilberto Machado, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, por volta das 14h desta quarta-feira (30), pode ter se assustado ao olhar para o termômetro de rua: o equipamento marcava 42°C. E para quem estava na rua, o dia foi quente e abafado.
Apesar do calor intenso, a temperatura oficial na cidade não chegou a tanto. Segundo o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper), Cachoeiro registrou máxima de aproximadamente 37°C, com sensação térmica chegando aos 42°C. A umidade relativa do ar ficou abaixo dos 30% durante a tarde, contribuindo para a sensação de calor intenso.
De acordo com o instituto, a diferença entre o valor mostrado pelo termômetro de rua e a temperatura oficial ocorre por causa das condições em que os equipamentos estão instalados. Termômetros urbanos ficam expostos à influência do asfalto, veículos e edificações, que absorvem e irradiam calor. Já as estações meteorológicas utilizam sensores instalados em condições padronizadas, ventilados e protegidos da radiação solar direta.
O calor chamou ainda mais a atenção dos moradores depois de cerca de três meses de inverno com temperaturas mais amenas. E o alívio ainda não deve chegar nesta quinta-feira (1º): segundo o Incaper, as temperaturas continuam elevadas nas regiões Sul, Norte e Noroeste do Espírito Santo.
O cenário deve mudar com a chegada de uma frente fria prevista para sexta-feira (2). O sistema deve reduzir as temperaturas e favorecer a ocorrência de chuva e trovoadas em 31 municípios capixabas, a maioria localizada no Sul do Estado.
No Sul capixaba, onde as máximas podem chegar novamente a 36°C ou 37°C nesta quinta-feira, a previsão é de queda acentuada da temperatura com a passagem do sistema. A mudança também deve aumentar a umidade e deixar o tempo mais ameno nos dias seguintes.
A virada começa entre a noite de quinta e a madrugada de sexta-feira. No Sul Capixaba, a máxima previsca cai para cerca de 26ºC. Nas áreas mais elevadas do Caparaó, as temperaturas devem variar entre 18°C e 25°C.
Já no sábado (3), a massa de ar mais amena associada ao sistema frontal deve manter o tempo mais agradável, com temperaturas entre 19°C e 23°C em parte do Sul capixaba e do Caparaó.
Durante períodos de temperaturas elevadas, o Incaper recomenda aumentar a ingestão de água, evitar exposição prolongada ao sol, principalmente entre 10h e 16h, usar roupas leves e claras, passe protetor solar e procurar permanecer em ambientes ventilados.
Crianças, idosos e pessoas com doenças crônicas precisam de atenção especial, pois são mais vulneráveis aos efeitos do calor intenso e da baixa umidade do ar.