Termômetro chega aos 42°C e surpreende moradores em Cachoeiro

Quem passou pelo bairro Gilberto Machado, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, por volta das 14h desta quarta-feira (30), pode ter se assustado ao olhar para o termômetro de rua: o equipamento marcava 42°C. E para quem estava na rua, o dia foi quente e abafado.





Apesar do calor intenso, a temperatura oficial na cidade não chegou a tanto. Segundo o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper), Cachoeiro registrou máxima de aproximadamente 37°C, com sensação térmica chegando aos 42°C. A umidade relativa do ar ficou abaixo dos 30% durante a tarde, contribuindo para a sensação de calor intenso.





De acordo com o instituto, a diferença entre o valor mostrado pelo termômetro de rua e a temperatura oficial ocorre por causa das condições em que os equipamentos estão instalados. Termômetros urbanos ficam expostos à influência do asfalto, veículos e edificações, que absorvem e irradiam calor. Já as estações meteorológicas utilizam sensores instalados em condições padronizadas, ventilados e protegidos da radiação solar direta.





O calor chamou ainda mais a atenção dos moradores depois de cerca de três meses de inverno com temperaturas mais amenas. E o alívio ainda não deve chegar nesta quinta-feira (1º): segundo o Incaper, as temperaturas continuam elevadas nas regiões Sul, Norte e Noroeste do Espírito Santo.