Cansaço mental: o impacto da rotina e do trabalho no bem-estar

A saúde mental é um tema cada vez mais debatido na sociedade. O assunto é uma das prioridades no plano de ação da Organização Mundial da Saúde (OMS), que busca reduzir os impactos do cansaço mental até 2030. Portanto, para atingir um cotidiano mais saudável, é necessária uma boa rotina social.





O corpo interfere diretamente na mente, desde o momento de acordar até a hora de dormir. De acordo com Valdir Campos, psiquiatra e professor da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes), existem seis pilares fundamentais a serem seguidos para ser mentalmente saudável.



1) Alimentação saudável: buscar a orientação de um nutricionista é fundamental para entender as próprias necessidades e para atingir um melhor funcionamento do corpo.





2) Sono regulado: um sono desregulado pode causar alterações no cortisol, o principal causador do estresse. Por isso, evite o uso de telas por 2 horas antes de deitar; tenha um horário para dormir e outro para acordar; evite consumir substâncias como cafeína.





3) Atividades físicas: exercitar o corpo, seja por passatempo ou estética, ajuda na circulação sanguínea e reduz os níveis de ansiedade e estresse. Além, é claro, de gerar felicidade e benefícios para a autoestima.





4) Controle de Gerenciamento do Estresse: uma pessoa estressada, além de não dormir bem, desestimula todos os outros cinco pilares para atingir uma vida mentalmente saudável. Portanto, é importante saber controlar os maus momentos.





5) Relacionamento social: ter grupos de apoio para compartilhar afetividade e confiança é crucial para uma saúde mental equilibrada. Conversar é sempre importante.





6) Diga não às drogas: o consumo de drogas, sejam elas lícitas ou ilícitas, alteram o sistema nervoso central e a química do cérebro. Evitar o consumo irá gerar mais equilíbrio entre corpo e mente.





As recomendações apontadas por Valdir são difundidas constantemente na sociedade. Por isso, o psiquiatra analisa que para manter a mente equilibrada é necessário “fazer o básico”, mas observa que tornar essas ações um hábito é a grande dificuldade desse processo.





“Existem hábitos que são básicos, conhecidos, mas poucos seguem porque é difícil manter constância. A saúde do corpo está atrelada ao mental. Então, quanto maior for o compromisso em seguir esses pilares, maior será a probabilidade de ser mentalmente saudável”, analisa Valdir, sobre a importância de criar hábitos benéficos ao corpo e mente.