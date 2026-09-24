Rita Guedes: entenda a blefaroplastia e riscos de complicação da cirurgia

O quadro da atriz exigiu internação, fisioterapia ocular e estimulação do nervo durante o processo de recuperação. Rita contou ainda que desenvolveu ceratite e inflamação na conjuntiva e passou a usar óculos escuros durante as apresentações no Dança dos Famosos.





A ceratite é a inflamação ou infecção da córnea, que é aquela camada transparente e protetora mais externa do olho, localizada logo à frente da íris e da pupila. Já a conjuntiva é uma membrana fina, transparente e cheia de pequenos vasos sanguíneos que reveste a parte branca do olho (a esclera) e o interior das pálpebras. Quando essa membrana fica inflamada ou irritada, os vasos sanguíneos se dilatam, deixando o olho muito vermelho — que é o sinal mais clássico da condição.





A alteração, segundo a própria atriz, atingiu o chamado músculo levantador da pálpebra, responsável por elevar a pálpebra e manter o olho aberto. O cirurgião plástico Carlos Tagliari, explica que existem diferentes possibilidades para esse tipo de complicação e que a avaliação médica é fundamental para identificar a origem do problema.





“A blefaroplastia é uma cirurgia bastante segura, mas estamos trabalhando em uma região muito delicada, com músculos, nervos e estruturas oculares muito próximos. Uma queda da pálpebra no pós-operatório pode estar relacionada a um edema mais intenso, hematoma, processo inflamatório ou a uma alteração temporária na função do músculo levantador”, explica.





O médcio destaca que uma alteração na movimentação da pálpebra não significa necessariamente que houve uma lesão permanente. “Dependendo da causa, o músculo ou o nervo podem apresentar uma espécie de bloqueio ou alteração funcional temporária. Conforme o edema e a inflamação diminuem, essa função pode ser recuperada gradualmente. Por isso, em determinadas situações, a conduta inicial é acompanhar a evolução e utilizar tratamentos de suporte”, afirma Tagliari.





A proximidade da cirurgia com o globo ocular também explica por que algumas intercorrências exigem atenção imediata. “Quando a pálpebra não funciona adequadamente, o olho pode ficar mais exposto e isso pode favorecer ressecamento e lesões na superfície ocular. Se existe qualquer alteração visual, dor importante, dificuldade de movimentação do olho ou dificuldade para fechar completamente as pálpebras, é necessário procurar avaliação médica rapidamente. O acompanhamento do cirurgião plástico e, quando indicado, do oftalmologista é fundamental”, orienta.





No caso de Rita, a atriz afirmou que o nervo não foi lesionado de forma permanente, mas ficou comprometido temporariamente, e que segue em tratamento. Para Tagliari, a recuperação depende diretamente da causa e da extensão da alteração. “Cada caso tem um tempo de recuperação. Quando não existe uma lesão definitiva das estruturas, podemos ter uma melhora progressiva à medida que os tecidos se recuperam”, finaliza o cirurgião.