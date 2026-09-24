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Fórmula 1

CEO da Audi confirma permanência de Gabriel Bortoleto para temporada de 2027

Nesta temporada, o brasileiro conquistou 10 pontos até então na competição e está na 14ª colocação

Publicado em 24 de Setembro de 2026 às 14:36

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

24 set 2026 às 14:36
Reuters

Representante brasileiro no grid da Fórmula 1, Gabriel Bortoleto teve sua permanência confirmada na Audi pelo CEO da equipe, Mattia Binotto. Além disso, seu companheiro de escuderia, Nico Hulkenberg, também continua para a temporada de 2027.


Em entrevista coletiva, durante a realização dos treinos no GP do Azerbaijão, Binotto falou sobre seus dois pilotos e confirmou a continuidade deles. Segundo o italiano, a escuderia suíça está feliz com o desempenho da dupla e que não via a necessidade de um "grande anúncio".


"Eu estou feliz com a dupla. Não temos discussões sobre o plano para a próxima temporada. Nossos pilotos estão sob contrato, então sabíamos que não haveria qualquer mudança. Além disso, estamos felizes com a velocidade deles, então nós nunca anunciamos de fato o que faríamos no ano que vem, porque não havia necessidade. Nossa dupla de pilotos está confirmada e estamos felizes com eles", comentou o CEO.


Gabriel Bortoleto vive sua segunda temporada na Fórmula 1. No primeiro ano, correu com as cores da Sauber, antes de a equipe ser adquirida pela Audi. Em 2025, terminou o campeonato de pilotos com 19 pontos, na 19ª colocação.


Nesta temporada, o brasileiro conquistou 10 pontos até então na competição e está na 14ª colocação, estando na frente de seu parceiro de equipe, Nico Hulkenberg, que aparece logo atrás, na 15ª posição, com 7 pontos.


Bortoleto volta às pistas neste final de semana, com o GP do Azerbaijão. O treino classificatório será nesta sexta-feira, 25, às 9h, enquanto a corrida está prevista para o sábado, às 8h.

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