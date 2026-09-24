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Titular de Portugal, Cristiano Ronaldo busca se aproximar do gol 1000 na Data Fifa

Aos 41 anos, o craque português soma 979 gols em sua carreira

Publicado em 24 de Setembro de 2026 às 14:56

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

24 set 2026 às 14:56
Cristiano Ronaldo
Fotoarena/Folhapress

Nesta quinta-feira, 24, Cristiano Ronaldo inicia mais um ciclo com a seleção portuguesa, desta vez sob o comando de Jorge Jesus. Portugal estreia na Liga das Nações contra o País de Gales, às 15h45, dentro de casa.


Aos 41 anos, o astro está em sua reta final de carreira, porém, com alguns objetivos ainda a cumprir antes de pendurar as chuteiras oficialmente. Um deles é chegar à marca de 1000 gols como jogador profissional.


Em entrevista coletiva antes do duelo contra os galeses, ele afirmou que busca chegar à marca, mas não é uma obsessão: "Alcançar os mil gols é um dos meus objetivos, quero alcançar, mas não é obsessão".


Aos 41 anos, o craque português soma 979 gols em sua carreira, precisando de apenas mais 21 tentos para atingir o feito. Assim, com mais quatro jogos nesta Data Fifa, a seleção portuguesa pode mais uma vez ser parte importante para o objetivo do atacante.


Por Portugal, Cristiano Ronaldo soma 146 bolas nas redes, sendo o maior artilheiro da história do país. Com 233 pela seleção, ele tem uma média de 0,6 gol por jogo pela equipe nacional.


Além disso, os tentos marcados com a camisa de Portugal representam 14,9% dos tentos anotados pelo astro em sua carreira E dois dos três rivais desta Data Fifa já sofreram com o faro artilheiro de CR7.


Contra o País de Gales, adversário desta quinta, o craque português já anotou um gol, na Eurocopa de 2016, última vez que as seleções se enfrentaram. Já a Dinamarca sofreu quatro, com o último tento sendo na Liga das Nações de 2024/25.


Apenas a Noruega ainda não teve sua rede balançada por Cristiano Ronaldo. Ele esteve em campo apenas uma vez diante dos noruegueses, em 2011, e passou em branco na partida.

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