Carisma, religião e partido: eleitores do ES revelam como escolhem candidatos

Avaliação de propostas? Identificação partidária? Carisma do candidato? Antes de apertar a tecla “Confirma” e ouvir o som mais famoso das eleições, escolher os candidatos é uma parte essencial do processo democrático. Mas como fazer essa escolha? Para entender essa questão, A Gazeta foi às ruas para escutar o eleitorado do Espírito Santo.





Conheça os candidatos do Espírito Santo que estão na disputa eleitoral





Nas ruas capixabas, os critérios para optar por um candidato são variados. Para a estudante Carla Dias, é necessário avaliar e comparar as propostas dos concorrentes no pleito. Segundo ela, as pautas mais decisivas na escolha do voto são educação e segurança pública.





A jovem acrescenta que analisa o histórico do candidato e possíveis envolvimentos em casos de corrupção. “A gente precisa de um candidato que nos represente. Se coloco um com a ficha suja no poder, ele estará me representando de alguma forma”, destaca.





Além da vida pública, a vida pessoal do candidato, como a religião e o histórico familiar, é citada como um dos critérios para essa seleção. Segundo a enfermeira Carina dos Santos, família e religião são pilares que influenciam a decisão final.





“O histórico familiar dele e também a questão em relação às famílias da sociedade, no geral, hoje, contam muito para eu poder dar o meu voto aos candidatos”, pontua.





Mas também há quem vote pelo partido ou pela federação. A identificação partidária pode orientar a escolha, principalmente nas eleições proporcionais, para deputados estadual e federal. O estudante Pedro Pagotto afirma que essa questão guia suas escolhas. Primeiro, ele analisa as opções dentro do partido com o qual possui afinidade e, depois, escolhe os candidatos que defendem pautas que o agradam.





E quem vem de fora do Estado e não conhece os candidatos? O auxiliar administrativo Michel Boldrin disse que, apesar de ser capixaba, morou por muito tempo fora do Espírito Santo e, por isso, considera não ter conhecimento suficiente sobre a política local. Ele ressalta que buscará a orientação de pessoas de sua confiança para conhecer os nomes em quem poderá votar.





“Eu teria que entrar em contato com pessoas mais informadas para me dizer, para me orientar, em quem votar”, reforça.





O posicionamento dos candidatos diante de algumas pautas também entra na decisão. A trancista Ester Machado comenta que, antes de definir em quem vai votar, observa quais são as pautas sociais defendidas pelos candidatos. Segundo ela, a forma como o político enxerga as minorias, a educação e a economia vai determinar sua decisão final.





Compare as propostas entre candidatos ao governo do ES e à Presidência





Em muitos casos, alguns eleitores não conseguem estar completamente atualizados sobre todos os candidatos e suas propostas. Esse é o caso do tatuador Yago Paraíso. Ele admite que é difícil estar a par de todas as notícias. Por isso, costuma avaliar o viés político e o perfil do nome selecionado.





Para o tatuador, analisar a conduta dos candidatos diante de determinadas pautas é um critério relevante, como o posicionamento em relação às privatizações, aos grupos minoritários e à criminalidade. “Eu sempre procuro me embasar em qual é o viés dessa pessoa, em quais áreas ela vai querer atuar”, declara.