Ciclista fica ferido em acidente na Ciclovia da Vida, na Terceira Ponte

Um ciclista ficou ferido após ser atingido por uma bicicleta elétrica na Ciclovia da Vida, na Terceira Ponte, na tarde desta quinta-feira (24). Segundo a Companhia Estadual de Transportes Coletivos de Passageiros do Estado do Espírito Santo (Ceturb-ES), a vítima estava em uma bicicleta convencional quando foi atingida por outro ciclista, que conduzia o veículo elétrico.





Com o impacto, a vitima perdeu momentaneamente a consciência, mas se recuperou rapidamente, conforme a Ceturb-ES. O Corpo de Bombeiros realizou o resgate e levou o ciclista até uma das pistas da ponte, onde uma ambulância da empresa gestora da via fez o transporte até o Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE), em Vitória.





Segundo os bombeiros, o ciclista apresentava ferimentos pelo corpo, mas estava lúcido durante o atendimento. Uma pista da ponte e a Linha Verde ficaram interditadas para o resgate, mas foram liberadas às 14h20.