Morre 2ª vítima de acidente entre carro e caminhão na BR 101 em Sooretama

Morreu na quarta-feira (23), no Hospital Rio Doce, em Linhares, a segunda vítima do acidente entre um carro e um caminhão na BR 101, em Sooretama, no Norte do Espírito Santo. Delon Ferreira Celestino, de 57 anos, conduzia um Volkswagen Parati e havia sido socorrido em estado grave. A morte foi confirmada pela família.





No carro também estavam Rosilândia Rodrigues, de 53 anos, que ficou presa às ferragens e morreu no local, e outra pessoa, que foi socorrida com ferimentos graves. Até a publicação, não havia informações atualizadas sobre o estado de saúde dela.





Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o Volkswagen Parati teria invadido a contramão e batido de frente com o caminhão, que seguia no sentido contrário. Os dois homens que estavam no caminhão ficaram feridos e foram levados para o Hospital Roberto Silvares, em São Mateus.



