Vídeo de carro com homens em porta-malas na Terceira Ponte chama a atenção

Uma cena inusitada chamou a atenção de quem circulava pela Terceira Ponte. No trajeto de Vila Velha para Vitória, um carro foi flagrado com dois homens sentados no porta-malas aberto, enquanto um terceiro aparecia do lado de fora da janela de uma das portas do lado direito.
A situação foi registrada em vídeo (veja acima). Nas imagens, o trio aparece com câmeras nas mãos, aparentemente filmando um grupo de motociclistas. A pessoa que fez o registro demonstra preocupação com a falta de segurança. Não foi informado em que dia e mês o vídeo foi feito.
Questionadas sobre o caso, a Polícia Militar e a Companhia Estadual de Transportes Coletivos de Passageiros do Estado do Espírito Santo (Ceturb-ES) informaram que não havia registro ou acionamento relacionado à situação.
Apesar de não haver ocorrência registrada, a Polícia Militar informou que as imagens mostram possíveis infrações de trânsito.
“Pelas imagens é possível identificar infrações cometidas pelo motorista do carro, uma vez que o Código de Trânsito Brasileiro estabelece que o transporte de passageiros deve ocorrer em condições de segurança, com o uso do cinto de segurança por todos os ocupantes do veículo”, detalhou a PM.
A corporação ressaltou ainda que é responsabilidade do condutor não transportar pessoas em locais não destinados ao transporte de passageiros ou em situação que comprometa a segurança durante o deslocamento.
De acordo com o Código de Trânsito Brasileiro (CTB), transportar passageiros no compartimento de carga, como ocorre com pessoas sentadas no porta-malas, é infração gravíssima, com multa de R$ 293,47. Já conduzir pessoas nas partes externas do veículo é infração grave, com multa de R$ 195,23.
A falta do cinto de segurança também configura infração grave, com multa de R$ 195,23. O Código ainda prevê infração leve, com multa de R$ 88,38, para quem dirige sem atenção ou sem os cuidados indispensáveis à segurança.