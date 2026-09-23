Vídeo de carro com homens em porta-malas na Terceira Ponte chama a atenção

Uma cena inusitada chamou a atenção de quem circulava pela Terceira Ponte. No trajeto de Vila Velha para Vitória, um carro foi flagrado com dois homens sentados no porta-malas aberto, enquanto um terceiro aparecia do lado de fora da janela de uma das portas do lado direito.





A situação foi registrada em vídeo (veja acima). Nas imagens, o trio aparece com câmeras nas mãos, aparentemente filmando um grupo de motociclistas. A pessoa que fez o registro demonstra preocupação com a falta de segurança. Não foi informado em que dia e mês o vídeo foi feito.





Questionadas sobre o caso, a Polícia Militar e a Companhia Estadual de Transportes Coletivos de Passageiros do Estado do Espírito Santo (Ceturb-ES) informaram que não havia registro ou acionamento relacionado à situação.