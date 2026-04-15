Casal é impedido de atravessar Ciclovia da Vida e Ceturb reforça regras para autopropelidos

Um casal que trafegava pela Ciclovia da Vida da Terceira ponte, que liga Vitória e Vila Velha, foi impedido de continuar o percurso na última segunda-feira (13). A dupla estava a bordo de um veículo que, segundo eles, seguia as normas do Conselho Nacional de Trânsito (Contran).





A cena foi registrada por eles, que postaram nas redes sociais, o que gerou grande repercussão sobre o que pode ou não transitar no espaço.