Aeroporto de Vitória passa a cobrar estacionamento de bikes elétricas

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O lavrador Rodrigo Salles Quintino, de 31 anos, está desaparecido desde 22 de março no Sul do Espírito Santo. Familiares contam que ele saiu de casa em São José de Fruteiras, em Vargem Alta, para visitar a irmã. Em seguida, o homem foi visto pela última vez pilotando uma motocicleta na rodovia ES 475, que liga o distrito à cidade de Castelo.
Dias após o desaparecimento, sem conseguir contato com Rodrigo, parentes teriam encontrado um anúncio online da moto dele. Uma transferência bancária via Pix feita na conta bancária do lavrador também foi detectada. Desde então, amigos e familiares realizam buscas independentes na região. "A família está destruída, os pais dele não conseguem nem trabalhar", conta a tia Vanessa Quintino.
De acordo com a Polícia Civil, o caso é investigado como desaparecimento pela Delegacia de Polícia de Castelo. Quem tiver informações que ajudem a localizar Rodrigo pode entrar em contato anonimamente pelo Disque-Denúncia: por telefone, basta discar 181; pelo site, clique aqui; já pelo WhatsApp, basta mandar uma mensagem para o número 27 99253-8181.
Uma mulher de 41 anos morreu após um carro capotar na manhã desta segunda-feira (27), na localidade de Córrego São José Pequeno, zona rural de Pancas, no Noroeste do Espírito Santo. De acordo com a Polícia Militar, a vítima ficou presa sob a porta do veículo e já estava sem vida quando a equipe chegou ao local. Moradores relataram ter ouvido um forte barulho e, em seguida, viram o motorista, de 45 anos, pedindo socorro para a esposa.
O homem foi socorrido em estado de choque e levado para atendimento médico. No hospital, ele contou que perdeu o controle do carro ao passar por uma curva com cascalho na pista, o que provocou o capotamento. Ele realizou o teste de bafômetro, que deu negativo.
O corpo da vítima foi encaminhado para a Seção Regional de Medicina Legal (SML) de Colatina.
Uma carreta pegou fogo no pátio de um posto de combustíveis no distrito de Bebedouro, em Linhares, no Norte do Espírito Santo, na noite de domingo (26). O local fica ao lado de um depósito de botijas de gás. Apesar do susto e do risco, ninguém ficou ferido.
Segundo apuração do repórter Vitor Recla, da TV Gazeta Norte, o veículo estava estacionado no momento em que o incêndio começou. Imagens enviadas à reportagem de A Gazeta mostram a carreta em chamas no pátio do posto. No vídeo, é possível ouvir uma testemunha comentando sobre a intensidade do calor.
O caminhoneiro, que é do Rio de Janeiro, relatou que havia deixado o veículo estacionado enquanto aguardava uma carga e acabou dormindo. Ele acordou já com a carreta em chamas. O fogo foi controlado pelo Corpo de Bombeiros.
Na manhã desta segunda-feira (27), o motorista registrou a ocorrência em uma delegacia. A reportagem entrou em contato com a Polícia Civil e aguarda retorno sobre as causas do incêndio.
A BR 101 em Anchieta, no Sul do Espírito Santo, será totalmente interditada por 20 minutos a partir das 14h desta segunda-feira (27). O bloqueio é necessário para a detonação de rochas, procedimento que integra as obras de duplicação da rodovia.
Segundo a concessionária Ecovias Capixaba, o trecho estará sinalizado e, após a operação, o fluxo de veículos poderá ser liberado em sistema de "pare e siga".
Um homem que não teve a identidade divulgada morreu após um confronto com a Polícia Militar na Serra, no Espírito Santo, na madrugada desta segunda-feira (27).
Segundo a corporação, os policiais estavam no bairro Central Carapina,quando ouviram disparos e localizaram cerca de oito homens armados, que atiraram contra os agentes. Houve confronto e os suspeitos correram em direções diferentes, momento em que ocorreu mais uma troca de tiros.
Durante a varredura, com o apoio de outras viaturas, os policiais encontraram um homem caído no chão. Ele chegou a ser socorrido, mas não resistiu aos ferimentos. Na ação, foram apreendidos um revólver calibre 38, munições, 21 buchas de maconha, 25 pinos de cocaína, 65 pedras de crack e dois celulares.
O caso é investigado pelo Serviço de Investigações Especiais (SIE) do Departamento Especializado de Homicídios e Proteção à Pessoa (DEHPP), que apura mortes decorrentes de intervenção legal de agente do Estado.
Um jovem de 18 anos morreu em um acidente de trânsito na rodovia ES-080, na zona rural de Barra de São Francisco, no Noroeste do Espírito Santo, na tarde de sábado (25). Ele pilotava uma motoneta. De acordo com a Polícia Militar, ao chegarem ao local, os militares encontraram o veículo caído na pista e equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e do Corpo de Bombeiros já prestando atendimento, mas a vítima não resistiu.
Ainda segundo a PM, foram identificados vestígios de uma possível colisão. Posteriormente, uma testemunha relatou que um veículo teria passado pela rodovia na mesma tarde, em direção a Águia Branca, em alta velocidade e em zigue-zague. A pessoa também afirmou que o carro pode ter retornado ao local, hipótese que deverá ser apurada pelas autoridades competentes.
Um incêndio atingiu uma sala da Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio (EEEFM) Hilda Miranda Nascimento, no bairro Porto Canoa, na Serra, na manhã desta segunda-feira (27).
Segundo a Secretaria de Estado da Educação (Sedu), o fogo foi causado pelo superaquecimento de um ventilador de teto, que gerou fumaça na sala de aula. No momento do incidente, não havia estudantes na unidade.
O Corpo de Bombeiros foi acionado, realizou o atendimento e orientou medidas preventivas no local. De acordo com a Sedu, também foram adotadas providências, como vistoria técnica e acionamento de uma empresa especializada.
Ainda de acordo com a Sedu, as aulas foram mantidas normalmente, sem prejuízo às atividades escolares.
Um trabalhador rural de 56 anos foi morto a pauladas na região da cabeça e do pescoço na noite de domingo (26), em Conceição de Muqui, zona rural de Mimoso do Sul, no Sul do Espírito Santo. A vítima foi identificada pela Polícia Militar como Evandec José Abreu da Costa.
De acordo com informações apuradas no local, Evandec morava em um alojamento com outros trabalhadores que atuavam na colheita de café. O corpo dele foi encaminhado para a Seção Regional de Medicina Legal (SML), em Cachoeiro de Itapemirim. Um homem de 39 anos e uma mulher, de 49, foram apontados como suspeitos do crime. Ambos foram encaminhados à Delegacia Regional do município.
A Polícia Civil informou que os suspeitos foram autuados em flagrante por homicídio e encaminhados ao sistema prisional.
Um motociclista morreu após colidir com uma carreta parada na ES 245, em Rio Bananal, rodovia que liga o município a Linhares, no Norte do Espírito Santo. Segundo a Polícia Militar (PM), Edivan Santos de Oliveira conduzia uma motocicleta Honda CG 160 Fan, de cor azul, no momento da batida, na noite de domingo (26). A corporação não informou a idade dele nem as circunstâncias do acidente.
Testemunhas relataram à PM que a carreta estava quebrada e parada na pista desde a última sexta-feira (24), sem qualquer tipo de sinalização que indicasse a situação. Após o acidente, um mecânico da empresa responsável pelo veículo esteve no local e informou aos policiais que não conseguiu retirá-lo da pista devido ao travamento do rolamento do eixo dianteiro, o que estaria impedindo a movimentação.
A Polícia Científica informou que o corpo da vítima foi encaminhado para a Seção Regional de Medicina Legal (SML), em Linhares, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares.
Um homem de 39 anos, considerado de alta periculosidade, foi preso na tarde do último sábado (25) no bairro Castelândia, na Serra, na Grande Vitória. A ação foi realizada pela equipe de Recaptura da Polícia Penal do Espírito Santo durante o cumprimento de um mandado de prisão preventiva por homicídio qualificado.
O detido, identificado como Valmir Cesar Vagner, era procurado pela Justiça e foi localizado após informações repassadas por moradores. A equipe realizou levantamentos e o encontrou na Avenida Nossa Senhora dos Navegantes, onde foi abordado e preso. "Ele não estava armado, mas fez um gesto obsceno para as equipes e tentou evadir do local, mas os policiais correram mais do que ele e conseguiram pegá-lo", disse o diretor-geral da Polícia Penal do Espírito Santo, José Franco Morais Junior.
Segundo a instituição, o homem possui extenso histórico criminal, além de ser apontado como integrante de uma quadrilha especializada em mais de 200 roubos de cargas de caminhões na Grande Vitória e no Norte do Estado.
Ele também vai responder por associação criminosa e outros crimes patrimoniais. O detido ainda é investigado por um homicídio ocorrido em Fundão, ocasião em que a vítima foi encontrada com sinais de violência extrema. "O indivíduo foi arrancado de dentro de casa, na presença da mãe. E depois encontrado com várias perfurações e parte do corpo queimada", descreveu José Franco Morais Junior.
Após a prisão, o suspeito foi encaminhado à 3.ª Delegacia Regional da Serra, onde foi apresentado à autoridade policial e permanece à disposição da Justiça.