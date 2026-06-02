Motociclista morre ao colidir em minitrator em Itaguaçu

Um homem de 50 anos, identificado como Ercilio Mesquita, morreu após se envolver em um acidente entre uma moto e uma tobata (minitrator agrícola) na ES 446, em Itaguaçu, na Região Serrana do Espírito Santo, na segunda-feira (1º). Ele era casado e deixa esposa e uma filha.





De acordo com informações apuradas pela repórter Luana Luiza, da TV Gazeta Noroeste, Ercilio seguia de motocicleta para Colatina, levando uma conhecida para visitar uma parente internada quando, em uma curva, colidiu na traseira da tobata, que era conduzida por um homem de 56 anos. Na carroceria acoplada ao minitrator agrícola, também estava um casal de idosos, ambos de 72 anos.





As outras quatro vítimas envolvidas no acidente – a passageira da moto, o condutor da tobata e o casal que estava na carroceria – sofreram ferimentos. Todos foram socorridos pelo Corpo de Bombeiros e encaminhados ao Hospital Estadual Sílvio Ávidos, em Colatina.





A Polícia Civil informou que as circunstâncias do acidente serão apuradas pela Delegacia de Itaguaçu.