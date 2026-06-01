Incêndio em cegonheira interdita a BR 101 em Cachoeiro

Um caminhão-cegonha pegou fogo na BR 101 em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, no final da tarde desta segunda-feira (1°). A Polícia Rodoviária Federal informou que ninguém se feriu, mas as chamas também atingiram uma área de vegetação às margens da rodovia.





A pista foi totalmente interditada nos dois sentidos para que os Bombeiros pudessem controlar o incêndio. Por volta das 19h, o repórter Matheus Passos, da TV Gazeta Sul, informou que o trânsito foi liberado no sentido norte (Vitória), porém seguia paralisado na direçã contrária (Rio de Janeiro). A pista, segundo a PRF, foi liberada às 21h45.





No início de 2026, outros seis acidentes com caminhões-cegonha foram registrados em menos de um mês no Espírito Santo. Três deles também ocorreram na BR 101.