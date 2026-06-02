Motorista de 64 anos fica ferido em acidente na BR 482 em Cachoeiro

Errata
A Polícia Civil corrigiu a informação que enviou à reportagem sobre a Polícia Científica ter sido acionada para a remoção do corpo do motorista. A vítima segue hospitalizada. O título e o texto foram corrigidos.
Um motorista de 64 anos ficou gravemente ferido no fim da manhã desta terça-feira (2) após se envolver em um acidente na BR 482, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo. Ele foi socorrido em estado grave pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/192) e levado ao Hospital Santa Casa de Misericórdia.
De acordo com a Polícia Militar, a principal suspeita é de que o veículo conduzido pelo homem tenha aquaplanado antes da colisão.
No final da tarde de terça-feira (2), o Hospital Santa Casa confirmou que João Renato Fassarella, de 64 anos, não resistiu aos ferimentos e morreu.