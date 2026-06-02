Quase todo o ES recebe alerta amarelo de tempestade e granizo

Um casal suspeito de praticar uma série de furtos em farmácias de Colatina foi detido pela Polícia Militar na tarde desta quarta-feira (3), no bairro São Cristóvão, em Nova Venécia, no Noroeste do Espírito Santo. De acordo com a PM, os dois estavam em uma motoneta e foram cercados na rodovia enquanto seguiam em direção a São Gabriel da Palha. Com eles, os policiais encontraram diversos cosméticos, roupas, produtos de higiene pessoal e três celulares.





Inicialmente, o casal negou o envolvimento nos crimes. Contudo, ao saberem que haviam sido flagrados por câmeras de videomonitoramento, os suspeitos confessaram os furtos nos estabelecimentos. A mulher revelou ainda que havia mais mercadorias furtadas na residência dela, localizada no bairro Colúmbia, também em Colatina.





Os suspeitos foram encaminhados para a Delegacia de Nova Venécia. O homem também foi autuado por conduzir a motoneta sem Carteira Nacional de Habilitação (CNH). O veículo foi removido e os materiais apreendidos.





A Polícia Civil informou que os envolvidos estão sendo ouvidos na Delegacia Especializada de Investigações Criminais (Deic) de Nova Venécia. Segundo a corporação, somente após a conclusão dos depoimentos será definido o procedimento a ser adotado.