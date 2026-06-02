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Estudo interdisciplinar: 4 dicas para turbinar a preparação para o Enem e vestibulares

Provas buscam avaliar se o estudante consegue relacionar conhecimentos aprendidos em diferentes áreas

Publicado em 02 de Junho de 2026 às 17:15

Portal Edicase

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Publicado em 

02 jun 2026 às 17:15
Questões interdisciplinares ganham ainda mais relevância nos vestibulares e exigem dos candidatos a capacidade de relacionar conhecimentos de diferentes áreas (Imagem: ViDI Studio | Shutterstock)
Questões interdisciplinares ganham ainda mais relevância nos vestibulares e exigem dos candidatos a capacidade de relacionar conhecimentos de diferentes áreas Crédito: Imagem: ViDI Studio | Shutterstock
Questões interdisciplinares, que combinam conteúdos de duas ou mais disciplinas, estão cada vez mais frequentes no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) e nos principais vestibulares do Brasil. Esse tipo de pergunta exige uma compreensão mais abrangente e capacidade de análise, buscando avaliar se o estudante consegue relacionar conhecimentos aprendidos em diferentes áreas. Dessa forma, uma questão de História, por exemplo, pode exigir também conhecimentos de Filosofia e Geografia.
Segundo Luana Bezerra, professora de Geografia do Curso Anglo, esse tipo de estudo tem ganhado importância por contribuir para a construção de repertório sociocultural e para o desenvolvimento do raciocínio crítico, habilidades fundamentais tanto para a realização das provas quanto para o cotidiano.
“Os vestibulares trazem temas — tanto em provas discursivas quanto em redações — de assuntos em que é necessário o conhecimento de diversas matérias. Esses tópicos fazem parte de um contexto geral que facilita o ‘entendimento do mundo’. Ou seja, a interpretação de questões nesse perfil necessita da associação de diversos temas em um tom mais analítico para entender assuntos mais complexos”, pontua.
Entretanto, esse processo pode ser desafiador. Luana Bezerra explica que, para evitar erros, o vestibulando precisa ter uma boa base, ou seja, se aprofundar nos conceitos de cada matéria. Assim, gradativamente, ele terá autonomia para identificar e fazer conexões com outras matérias, evitando que o estudo fique confuso ou superficial. 
A seguir, ela indica como fazer isso de maneira prática. Confira!

1. Aprimoresua leitura

A base da interdisciplinaridade está na leitura e no processo de aprendizagem, tanto para ter repertório como para identificar elementos de outras matérias.

2. Trabalhe ainterpretação de imagens

Vestibulares como o Enem e a Fundação Universitária para o Vestibular (Fuvest) costumam apresentar imagens e gráficos. Quando o aluno consegue analisar criticamente uma imagem e relacionar a interpretação com diversas disciplinas, as chances de pontuar na questão são maiores.
Simulados ajudam a testar leituras e análises ao longo da preparação (Imagem: CandyBox Images | Shutterstock)
Simulados ajudam a testar leituras e análises ao longo da preparação Crédito: Imagem: CandyBox Images | Shutterstock

3. Coloque em prática os seus conhecimentos

Toda leitura e análise precisam sertestadas durante osestudos comsimulados, por exemplo.

4. Estudepor meiodequestõesde anos anteriores

As questões podem ser norteadoras para colocar conhecimentos gerais em prática e guiar quais pontos devem ser trabalhados.Essa ação também ajuda o estudante a entender como os exames relacionam as diferentesdisciplinasem uma questão.
Por Laura Ragazzi

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