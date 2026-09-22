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Transporte irregular

Ceturb investiga carro que circula como 'frota alternativa' do Transcol

Veículo oferece viagens para duas pessoas por até R$ 70, mas Ceturb-ES afirma que ele não integra a frota oficial

Publicado em 21 de Setembro de 2026 às 22:14

Caroline Freitas

Caroline Freitas

Publicado em 

21 set 2026 às 22:14

Um carro que circula pelas ruas da Grande Vitória, pintado em tons de azul e branco e adesivado como se integrasse uma "frota alternativa" do Sistema Transcol, virou alvo de investigação da Ceturb-ES nesta segunda-feira (21).


Isso porque o veículo, que conta com letreiro luminoso no painel e promete viagens exclusivas para duas pessoas, por preços que chegam a R$ 70, não se trata de algo oficial, embora possua até um número de identificação e adesivo informando que a contratação seria feita por meio do Aplicativo GV.


Em nota, a Ceturb-ES frisou que o veículo não integra a frota do Sistema Transcol nem possui vínculo com a companhia. “A Ceturb-ES já apura o caso e adotará as medidas cabíveis, incluindo eventual responsabilização dos envolvidos.”


A GVBus também foi procurada pela reportagem, mas não respondeu até a publicação desta matéria. O espaço segue aberto para manifestação.

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