Ceturb investiga carro que circula como 'frota alternativa' do Transcol

Um carro que circula pelas ruas da Grande Vitória, pintado em tons de azul e branco e adesivado como se integrasse uma "frota alternativa" do Sistema Transcol, virou alvo de investigação da Ceturb-ES nesta segunda-feira (21).





Isso porque o veículo, que conta com letreiro luminoso no painel e promete viagens exclusivas para duas pessoas, por preços que chegam a R$ 70, não se trata de algo oficial, embora possua até um número de identificação e adesivo informando que a contratação seria feita por meio do Aplicativo GV.





Em nota, a Ceturb-ES frisou que o veículo não integra a frota do Sistema Transcol nem possui vínculo com a companhia. “A Ceturb-ES já apura o caso e adotará as medidas cabíveis, incluindo eventual responsabilização dos envolvidos.”





A GVBus também foi procurada pela reportagem, mas não respondeu até a publicação desta matéria. O espaço segue aberto para manifestação.